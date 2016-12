Dati SIAE: confermata la ripresa nel primo semestre 2016

di Vittoria Scarpa

15/12/2016 - Secondo i dati della Società Italiana degli Autori ed Editori, il cinema italiano conferma nei primi sei mesi di quest’anno la tendenza espansiva già registrata nello stesso periodo del 2015

E’ in netta ripresa il settore dello spettacolo in Italia, stando ai dati elaborati dall’Ufficio Statistica della Società Italiana degli Autori ed Editori e resi noti ieri. Se il 2015 ha segnato l’uscita dalla crisi, i dati SIAE del primo semestre 2016 fotografano un Paese che ha ritrovato, dopo l’allarme terrorismo, la fiducia e la serenità necessari per investire nel tempo libero in film, teatro, musica e sport.

Le percentuali sono incoraggianti in tutti i settori, in prima fila il cinema, che nel primo semestre del 2016 ha confermato la decisa tendenza espansiva già registrata nello stesso periodo dell’anno precedente: aumentano gli spettacoli (+5,00%), gli ingressi (+14,35%), la spesa al botteghino (+14,50%), la spesa del pubblico (+14,83%), il volume d'affari (+14,88%) e con percentuali maggiori rispetto alle rilevazioni di un anno fa. Sostanzialmente stazionario il prezzo medio d'ingresso, con un aumento dello 0,13%. In termini di ripartizione geografica, quasi tutti gli indicatori di area sono in crescita.

Il film campione d’incassi nel primo semestre 2016 è stato Quo vado? diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone, seguito da un’altra pellicola italiana, Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, entrambi premiati di recente a Sorrento con i Biglietti d’Oro (leggi la news). In una Top 10 dominata per il resto da titoli americani (tra cui Revenant - Redivivo, Zootropolis e Captain America - Civil War, rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto della classifica), per trovare un altro titolo europeo bisogna scendere in ottava posizione, con il francese Il piccolo principe di Mark Osborne.

Per consultare il rapporto completo clicca qui.