Catherine Trautmann eletta presidente di Eurimages

16/12/2016 - L'ex ministra francese della Cultura e della Comunicazione presiederà il Fondo Eurimages dal 1° gennaio 2017 per un mandato di quattro anni

Catherine Trautmann è stata eletta ieri Presidente di Eurimages, il fondo di sostegno per la co-produzione, la distribuzione e la proiezione di opere cinematografiche europee.

Nata a Strasburgo, Catherine Trautmann è una fervente europea. Con un'ottima conoscenza del settore audiovisivo e cinematografico, è da molto tempo una sostenitrice della protezione e promozione della diversità culturale. Ha ricoperto incarichi governativi ed europei di alto livello, in particolare come Ministra francese della Cultura e della Comunicazione dal 1997 al 2000, come membro della delegazione francese presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e poi come membro attivo del Parlamento Europeo per 18 anni.

Catherine Trautmann succede a Jobst Plog, ed ha omaggiato l'eccellente lavoro del collega alla direzione di Eurimages dal 2009, dicendo: "Sono consapevole della fortuna di lavorare con un Consiglio d'Amministrazione e un Segretariato che sono entrambi competenti e impegnati, al servizio di un Fondo che ha dimostrato il suo valore in un momento in cui è di vitale importanza riaffermare i valori europei". Da parte sua, Plog ha espresso la sua soddisfazione in merito al fatto che il "Consiglio abbia trovato un candidato in grado di garantire la continuità del nostro lavoro".

La Trautmann presiederà il Fondo Eurimages dal 1° gennaio 2017 per un mandato di quattro anni.

