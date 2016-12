Teresa Villaverde in competizione a Berlino, con Colo

di Vitor Pinto

20/12/2016 - Beatriz Batarda e João Pedro Vaz protagonisti del settimo film della regista: "un'opera con una tensione crescente che non esplode mai"

L'ultimo film di Teresa Villaverde Colo sarà proiettato alla 67ma Berlinale (9-19 febbraio 2017), sancendo il ritorno del cinema portoghese alla competizione del festival tedesco, un anno dopo Letters From War di Ivo M Ferreira.

Tornata a lavorare con Beatriz Batarda (attrice protagonista di Swan ) e per la prima volta con João Pedro Vaz - uno dei migliori attori portoghesi, principalmente noto per il suo lavoro in teatro, ma che potrebbe finalmente avere un più ampio e meritevole riconoscimento del suo talento qui - la Villaverde ha realizzato un film che è, nelle sue stesse parole, "una riflessione molto contemporanea e quasi serena sul percorso che le società europee stanno intraprendendo; sul nostro isolamento; sulla nostra perplessità per le difficoltà che emergono; sulla nostra vita in città e all'interno delle nostre famiglie." Nota per l'intensità dei drammi che ha girato nell'arco della sua carriera, la regista 50enne ha aggiunto che Colo è un "film con una tensione crescente che non esplode mai".

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Colo è il settimo lungometraggio della Villaverde - co-produzione tra la Alce Filmes di Lisbona, società della regista stessa, e l'azienda francese Sedna Films. Il film è uno dei dieci film in competizione che la Berlinale ha svelato ieri (per saperne di più), in un'edizione in cui la giuria sarà presieduta dal regista olandese Paul Verhoeven.

(Tradotto dall'inglese)