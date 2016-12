La Freccia di Cristallo di Les Arcs a Glory

di Fabien Lemercier

16/12/2016 - Vince il duo Kristina Grozeva - Petar Valchanov. Grand Prix per Home. Il pubblico elegge Layla M. e Cineuropa premia Lady Macbeth

Glory dei bulgari Kristina Grozeva e Petar Valchanov arricchisce la sua collezione di riconoscimenti con la Freccia di Cristallo 2016 assegnata al miglior film dell’8° Festival del Cinema Europeo di Les Arcs dalla giuria presieduta dal cineasta Radu Mihaileanu. Apprezzato in competizione a Locarno e già vincitore a Gijon e ad Arras, Glory è il secondo lungometraggio del duo rivelatosi con The Lesson (presentato a Toronto e premio della sezione Nuovi registi a San Sebastian nel 2014). Il film, che ha conquistato a Les Arcs anche il premio della stampa, è venduto nel mondo da Wide e uscirà in Francia con Urban Distribution.

La giuria ha anche attribuito il Grand Prix a Home della belga Fien Troch e due riconoscimenti a The Fixer del rumeno Adrian Sitaru: una menzione per il film e il premio dell’interpretazione maschile per Tudor Istodor (che è stato nominato Shooting Star 2017 dall'European Film Promotion).

Da notare inoltre che il premio dell’interpretazione femminile è andato a Nora El Koussour per la sua performance nel lungometraggio olandese Layla M. di Mijke de Jong, che si è aggiudicato anche il premio del Pubblico.

Il premio Cineuropa è stato attribuito a Lady Macbeth dell’inglese William Oldroyd.

L'Indomptée della francese Caroline Deruas si è aggiudicato il premio della miglior musicaoriginale (composta dall’italiano Nicola Piovani) e il premio della giuria Giovani. Infine, il premio della miglior fotografia è andato allo svedese Gösta Reiland per Pyromaniac del norvegese Eric Skjoldbjaerg, mentre la giuria della competizione dei cortometraggi presieduta da Antonin Peretjatko ha premiato Rhapsody di Constance Meyer.

Palmarès completo:

Freccia di Cristallo

Glory - Kristina Groseva e Petar Valchanov (Bulgaria/Grecia)

Gran Premio della Giuria

Home - Fien Troch (Belgio)

Menzione della giuria

The Fixer - Adrian Sitaru (Romania/Francia)

Premio dell’interpretazione femminile

Nora El Koussour - Layla M. (Paesi Bassi/Belgio/Germania/Giordania)

Premio dell’interpretazione maschile

Tudor Istodor - The Fixer

Premio della miglior musica originale

Nicola Piovani - L'Indomptée (Francia)

Premio della miglior fotografia

Gösta Reiland - Pyromaniac (Norvegia/Germania)

Premio del pubblico

Layla M. - Mijke de Jong

Premio Cineuropa

Lady Macbeth - William Oldroyd (Regno Unito)

Premio della stampa

Glory - Kristina Groseva e Petar Valchanov

Menzione della Giuria della Stampa

Le attrici Funda Eryigit, Ecem Uzun e Yesim Ustapglu - Clair Obscur (Turchia/Germania/Polonia/Francia)

Premio 20Minutes d'Audace

Zoology - Ivan Tverdovsky (Russia/Francia/Germania)

Premio della Giuria Giovane

L'Indomptée - Caroline Deruas

Menzione speciale Giuria Giovane

Zoology - Ivan Tverdovsky

Miglior cortometraggio

Rhapsody - Constance Meyer (Francia)

Menzione speciale cortometraggio

Ambulance - Sebastian Torngren Wartin (Norvegia)

