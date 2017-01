Helena Třeštíková termina un documentario lungo 35 anni

di Martin Kudláč

02/01/2017 - Il documentario, Strnads, è un film a sé stante dalla serie Marriage Stories

L’ammirata e pluripremiata documentarista ceca Helena Třeštíková ha seguito sei coppie a partire dal 1980. La serie televisiva unica Marriage Stories era originariamente concepita come una sonda per scoprire il motivo per cui vi è un così alto tasso di divorzi tra le giovani coppie. La prima fase del progetto si è conclusa nel 1986, e il risultato è stato una serie tv in sei episodi trasmessa dalla televisione ceca e due documentari, Out of Love e Looking for Ways. "E’ stato il mio primo tentativo di documentario time-lapse, e un grosso rischio pieno di incertezze, visto che non avevo alcuna esperienza in questo tipo di cinema", ha rivelato la regista. Nel 1999, Třeštíková è entrata nella seconda fase, seguendo i protagonisti fino al 2005 e producendo un'altra serie di sei episodi televisivi dal titolo Marriage Stories After Twenty Years, andata in onda nel 2006. Il destino drammatico di uno dei protagonisti è diventato oggetto di un’opera indipendente, Marcela. La terza fase è in corso dal 2009, e si chiuderà nel 2017.

Třeštíková ha ora individuato una coppia dalla serie di documentari, Ivana e Václav Strnadovi, per trasformare la loro odissea coniugale in un altro documentario time-lapse a sé stante, Strnads, destinato all'uscita in sala. La coppia al centro del documentario è una delle uniche due coppie di tutto il gruppo che non hanno divorziato, e la regista presenterà la loro vita dal matrimonio fino ai loro 60 anni, comprimendo 35 anni della loro vita nel film. "Abbiamo deciso con i produttori di scegliere i Strnads per il film. Abbiamo pensato che la storia di questa famiglia evocasse diversi temi importanti. Oltre alla relazione coniugale, esamina i rapporti con i figli, la fiducia nelle proprie capacità, e la determinazione di prendere la vita nelle proprie mani e avviare un'impresa. Siamo rimasti colpiti dalla loro capacità unica di riflettere su tutto apertamente e sinceramente", ha detto la regista.

La casa di produzione ceca Negativ e la Televisione Ceca coproducono il documentario, mentre Aerofilms gestisce l’uscita nazionale, fissata per gennaio 2017. I film della terza fase saranno trasmessi dalla tv ceca al termine della terza fase.

(Tradotto dall'inglese)