Dalla vetta di YouTube ai cinema norvegesi

di Jorn Rossing Jensen

29/12/2016 - I comici norvegesi Preben Fjell e Dennis Vareide sono pronti con il loro primo lungometraggio, Prebz og Dennis: The Movie

"Non vediamo l'ora di passare al cinema. Questo è un film che i nostri follower di YouTube ameranno e che delizierà tutti coloro che amano l'umorismo sul grande schermo," hanno detto i comici norvegesi Preben Fjell e Dennis Vereide, alias Prebz e Dennis, della loro opera prima, Prebz og Dennis: The Movie, che uscirà in Norvegia il 7 aprile 2017.

Con i loro partner, Sondre Mogård e Ruben Vareide (fratello minore), nel 2012 hanno iniziato a lavorare a uno spettacolo che li ha resi delle star norvegesi di YouTube. Prebz ha iniziato da solo, ma quando ha incontrato Dennis, si sono trasferiti in una comune a Bamle insieme con Mogård e Vareide, dove hanno realizzato i loro video per YouTube.

Fin dal loro successo su YouTube, hanno avuto i loro programmi alla radio di Stato norvegese NRK P3 e alle emittenti commerciali TV2 e TV3; Prebz og Dennis: The Movie sarà realizzato dallo sceneggiatore e regista norvegese Kaspar Synnevåg, diplomato alla London Film School, che finora ha realizzato cinque cortometraggi.

Scritto da Synnevåg e Henrik Hylland Uhlvig, e prodotto da Trond Gullaksen per la North Sea Productions di Bergen, la commedia - che parla di "amicizia, amore e competizione tra amici" - narra di Preben e Dennis, che sono in Islanda tra i vulcani, dove un indovino locale gli ha detto che qualcosa di terribile sta per accadere.

Allo stesso tempo, Preben sta per affrontare la sua più grande sfida: scalare una montagna con uno zaino di 60 kg; Dennis e i suoi amici lo stanno aiutando con i preparativi, mentre Dennis sta avendo problemi con la sua ragazza. La Nordisk Film Distribusjon distribuirà il film in Norvegia.

