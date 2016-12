Debutta Vodafone TV: piattaforma integrata, da Sky a Netflix

di Camillo De Marco

20/12/2016 - Arriva in Italia la Internet television sviluppata dalla telco britannica in partnership con i principali player della pay-tv e dell'on demand

Vodafone entra nel mercato della televisione online in Italia, grazie alle partnership siglate con i più importanti player del settore. E’ di ieri il debutto ufficiale di Vodafone TV,che consente di accedere tramite un’unica piattaforma integrata a un vasto portafoglio di contenuti tradizionali e on demand, film, serie tv e documentari da Now TV Cinema di Sky, Netflix, Fox Life, Mtv, Disney Channel, Discovery e altri.

Ogni mese i clienti Vodafone TV avranno inoltre inclusi nell’offerta 8 film di Chili, di cui 2 prime visioni: la principale di video streaming e download pay per view offre una vasta offerta di film, con migliaia di titoli italiani e internazionali.

Un accordo importante della telco britannica è quello con Netflix: i possessori del Vodafone TV Box avranno 6 mesi di Netflix Standard in HD inclusi, con le ultime serie originali della piattaforma streaming on demand statunitense, film italiani e internazionali, show, documentari, film indipendenti. I contenuti Netflix saranno disponibili anche in Ultra HD 4K.