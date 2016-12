When East Meets West: ecco i 22 progetti selezionati

di Cineuropa

20/12/2016 - 15 Paesi saranno presti al forum di co-produzione che si tiene dal 22 al 24 gennaio nell’ambito del Trieste Film Festival

22 progetti cinematografici provenienti da 15 Paesi saranno presentati durante la settima edizione di When East Meets West, il mercato di co-produzione che si terrà dal 22 al 24 gennaio nell’ambito del Trieste Film Festival. L’evento riunirà più di 350 professionisti provenienti da oltre 30 nazioni, e in particolare dalle regioni in focus per l’edizione 2017: Francia e Paesi Baltici (Estonia, Lettonia e Lituania).

I 22 progetti in sviluppo selezionati per il pitching - 10 documentari e 12 lungometraggi di fiction - sono stati scelti tra quasi 300 domande ricevute da 48 diversi Paesi. “Mai come quest’anno è stato difficile effettuare la selezione, questo per via dell’alta qualità media dei progetti proposti. Siamo molto contenti della scelta finale, sia per la varietà di storie proposte che per i registi/produttori che vorranno raccontarle. E ora spetta a noi, WEMW, far incontrare questi team selezionati con dei nuovi possibili partner” afferma Alessandro Gropplero, direttore artistico dell’evento.

Oltre alla borsa di studio per prendere parte alla prossima edizione dell’EAVE European Producers Workshop, il Flow Postproduction Award e TRL Espresso, tutti i progetti selezionati concorreranno per due nuovi premi: il CNC Development Award, 5.000 euro per il miglior progetto, e l’EWA European Women’s Audiovisual Network Award, un premio in denaro per la miglior regista femminile.

Accanto alla vetrina dei progetti in sviluppo When East Meets West 2017 comprenderà molte altre iniziative come la sezione work in progress per documentari Last Stop Trieste, il workshop dedicato a lungometraggi di finzione in fase di post-produzione First Cut Lab, la think-tank platform #FEEDback e Born in Trieste, la nuova sezione del Trieste Film Festival dedicata ai film che negli scorsi anni hanno iniziato il loro percorso produttivo a WEMW. C’è ancora tempo per richiedere un accredito Early bird e partecipare all’evento, tutti gli aggiornamenti sul programma e gli ospiti confermati qui.

I 22 progetti selezionati per il WEMW 2017 sono:

About the End - Cristina Picchi

Produzione: Soda Pictures (Regno Unito), Indyca (Italia), Annick Blanc (Canada)

Alfa - Una Gunjak

Produzione: SCCA/pro.ba (Bosnia ed Erzegovina), Nukleus Film (Croazia)

Before Father is Back - Mari Gulbiani

Produzione: Nushi Film (Georgia), Lufilms (Francia), Filmpunkt (Germania)

Children of Talsinki - Moonika Siimets

Produzione: Amrion (Estonia)

Dead Woman - Kadri Kõusaar

Produzione: Meteoriit (Estonia)

Flesh Out - Michela Occhipinti

Produzione: Vivo Film (Italia)

Gentle Warriors - Marija Stonyte

Produzione: Moonmakers (Lituania)

I Will Cross Tomorrow - Sepideh Farsi

Produzione: Ciné-Sud Promotion (Francia)

Insect Night - Laila Pakalnina

Produzione: Hargla Company (Lettonia)

Lust for Life - Radovan Síbrt

Produzione: Pink Productions (Repubblica Ceca)

Madame Luna - Binyam Berhane

Produzione: Momento Film (Svezia)

Montaigne - Luca Ferri

Produzione: Effendemfilm (Italia)

Our Father - Márton Vízkelety, Julianna Ugrin

Produzione: Éclipse Film (Ungheria)

People We Know Are Confused - Tomas Smulkis

Produzione: Just a Moment (Lituania)

Queens - Stefan Bohun

Produzione: Mischief Films (Austria)

Solving My Mother - Ieva Ozolina

Produzione: FA Filma (Lettonia)

Telephone Suicides - Sandra Gugliotta

Produzione: Ojoblindado (Argentina)

The Pass - George Ovashvili

Produzione: Wagonnet (Georgia), Arizona Productions (Francia)

The Users - Ivan Ikic

Produzione: Sense Production (Serbia)

The Wind - Michal Bielawski

Produzione: Telemark (Polonia)

Wishing on a Star - Peter Kerekes

Produzione: Videomante (Italia), Mischief Film (Austria), Peter Kerekes Film (Slovacchia)

Zuhal nazli - Elif Durlu

Produzione: Istos Film (Turchia)

(Tradotto dall'inglese)