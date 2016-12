L'FFF Bayern sostiene Stefan Ruzowitzky, Detlev Buck e Ralf Huettner

di Birgit Heidsiek

20/12/2016 - Il fondo cinematografico bavarese approva i progetti per un totale di €2 milioni

Rinomati talenti tedeschi come il regista austriaco premio Oscar Stefan Ruzowitzky (Il Falsario ), Detlev Buck (Tough Enough ) e Ralf Huettner (Vincent Wants to Sea ) sono tra i registi i cui nuovi progetti sono stati approvati dall'FFF Bayern. In totale, il fondo cinematografico bavarese sosterrà 19 progetti con €2 milioni.

Lo sceneggiatore/regista Detlev Buck adatterà il racconto Der Schlüssel di Ferdinand von Schirach scritto insieme a Constantin Lieb e Cüneyt Kaya in Gorillas. La moderna storia criminale di Gorillas parla di un giovane che non vuole più essere il tirapiedi del suo capo, e fa un affare promettente che ha conseguenze inaspettate. Prodotto da Olga Film, Gorillas ha ricevuto €200.000.

Dopo aver portato il libro per bambini Burg Schreckenstein al successo sul grande schermo, Ralf Huettner sta girando un altro film d'avventura ambientato in un collegio. Per il sequel Burg Schreckenstein und der chinesische Drache, Roxy Film Produktion ha ricevuto €730.000.

Nel frattempo, Stefan Ruzowitzky lavorerà con gli studenti di cinema di Monaco Philipp Leinemann e Michael Krummenacher alla serie drammatica Acht Tage (Eight Days), in cui un asteroide minaccia di distruggere enormi parti della terra. Raccontati dal punto di vista di una normale famiglia tedesca, gli otto episodi mostreranno ciò che conta davvero per le persone in un mondo pre-apocalittico. Con Sky Germania e Beta Film come partner, la società di produzione di Monaco Neuesuper ha ricevuto €350.000 come supporto di produzione.

Inoltre, l'FFF Bayern ha sostenuto vari film in cui i protagonisti desiderano una vita migliore. La produzione Hager Moss Film Auf der Flucht di Kai Wessel parla di una famiglia tedesca che tenta di fuggire in Africa entro il 2032, mentre l'Europa piomba nel caos. Tellux Next, ZDF e Arte hanno ricevuto finanziamenti per €113.000 per il documentario Black China di Inigo Westmeier che narra di alcuni immigrati africani che vanno in Cina perché sperano di trovarvi una vita migliore.

