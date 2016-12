Netherlands Film Production Incentive supporta nove nuovi progetti

di Vitor Pinto

20/12/2016 - L’ultima sessione 2016 del programma sostiene, fra gli altri, i nuovi film di Albert Jan van Rees, Heinrich Dahms e Stijn Coninx

Il Netherlands Film Production Incentive ha annunciato il suo sostegno a nove nuovi progetti, selezionati nella quarta (e ultima) sessione del 2016. Questi nove progetti includono sette film di finzione, un documentario e un film d'animazione. Il supporto ammonta a oltre € 2,3 milioni totali, e si prevede che generi più di € 10,5 milioni in spese di produzione nei Paesi Bassi.

I sette progetti di finzione sono Doris de Film di Albert Jan van Rees (produzione: Talpa Fictie), Gek van Verlangen di Johan Nijenhuis (Johan Nijenhuis & Co), Het Leven is vurrukkulluk di Frans Weisz (Sigma Pictures Productions), Klassenfeest di Hans Somers (Johan Nijenhuis & Co), Niemand in de Stad di Michiel van Erp (De Familie), Niet schieten di Stijn Coninx (Kaap Holland Film) e Porselein di Jenneke Boeijink (New Ams Film Company). Sono selezionati anche il film d’animazione di Piet Kroon Heinz (BosBros) e il documentario di Heinrich Dahms My Soul Drifts Light Upon A Sea Of Trees (Buzzmedia Network).

Il programma Netherlands Film Production Incentive è stato istituito nel maggio 2014 e si basa su un sistema di cash-rebate. I produttori di film di finzione, film d’animazione e lungometraggi documentari possono richiedere fino al 30% di rimborso dei costi di produzione ammissibili. Un totale di 63 progetti sono stati sostenuti nel 2016, tra cui Dunkirk (Bodega Bay) del regista britannico Christopher Nolan (coproduttore olandese: Kaap Holland Film), cui è stato concesso il più alto cash-rebate possibile, di € 1 milione.

