La greca ERT sostiene 22 progetti cinematografici

di Vassilis Economou

09/01/2017 - La Hellenic Broadcasting Corporation supporterà 22 co-produzioni greche e internazionali nel suo terzo round di finanziamento, dopo il suo rilancio nel 2015

La Hellenic Broadcasting Corporation (ERT) ha annunciato il suo sostegno per 22 co-produzioni greche e internazionali nel suo terzo round di finanziamento da quando è stata rilanciata nel 2015. Il sostegno concesso ammonta a oltre €1,3 milioni, e riguarda sia i nuovi progetti che quelli più vecchi, avviati durante o anche prima del periodo in cui l'emittente era stata chiusa.

Tra i progetti selezionati troviamo i nuovi film di Yannis Economides (Stratos ) e Syllas Tzoumerkas (A Blast ), così come la nuova co-produzione internazionale di Tony Gatlif, che dovrebbe essere girata in Grecia, se tutto va secondo i piani. Va notato che 65 progetti avevano richiesto il finanziamento, ma solo 22 di essi sono stati selezionati (tra cui 18 titoli di finzione e quattro documentari).

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

I progetti sostenuti sono Avril et Djam di Tony Gatlif (società di produzione: Blonde SA), Digger di Georgis Grigorakis (Haos Film), Efhi di Panos Karkanevatos (Vergi Film), Ayeli Provaton di Dimitris Kanellopoulos (Graal), Delegations di Bujar Alimani (Graal), I Balada tis Tripias Kardias di Yannis Economides (Faliro House), Kila di Dimitris Koutsiabasakos (View Master Films), O Raftis di Sonia Liza Kenterman (Blonde SA), Pari di Siamak Etemadi (Heretic), In the Strange Pursuit of Laura Durand di Dimitris Bavellas (Petropoulou - Yannopoulou), The Miracle of the Sargasso Sea di Syllas Tzoumerkas (Homemade Films), To Pehnidi di Tasos Psarras (View Master Films), Fygadevontas ton Hendrix di Marios Piperidis (View Master Films), Village Potemkin di Dominikos Ignatiadis (produttrice: Evgenia Papageorgiou), Zones ke Perasmata di Iro Siaflaki (produzione: Maria Yentekou e Kalliopi Legaki), Nyhtes ke Meres tis Dimitra K. di Eva Stefani (Neda Film), Latin Noir di Andreas Apostolidis (Anemon Productions), Anti-Stoli di Pantelis Makkas (StudioBauhaus), I Epifaneia ton Pragmaton di Nancy Biniadaki (Heretic), Ypsipyli di Lena Voudouri (produttrice: Lena Voudouri), Red Line di Tasos Gerakinis (Bad Crowd) e Gia na dei ti Thalassa di Angeliki Antoniou (Inkas).

(Tradotto dall'inglese)