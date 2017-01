The Giant e The Yard vincono tre Guldbagge a testa

di Jorn Rossing Jensen

24/01/2017 - Insieme ad altri tre titoli locali, Johannes Nyholm e Måns Månsson hanno vinto la maggior parte dei premi cinematografici nazionali svedesi alla cerimonia di gala di ieri

L'opera prima dello svedese Johannes Nyholm, The Giant , che ha già vinto i primi premi a San Sebastian e Varsavia, e The Yard del suo connazionale Måns Månsson hanno vinto entrambi tre Guldbagge - premio cinematografico nazionale svedese - quando lo Swedish Film Institute ha presentato i vincitori del 2016 ieri sera (23 gennaio) durante una cerimonia di gala al Cirkus di Stoccolma, presentata dall'attrice-comica-presentatrice televisiva Petra Mede, e mandata in onda dal canale nazionale SVT.

The Giant ha vinto per Miglior Film, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Trucco, mentre The Yard ha vinto i premi al Miglior Attore, Miglior Fotografia e Miglior Sonoro. A Serious Game di Pernilla August, My Aunt in Sarajevo di Goran Kapetanovic e Martha & Niki di Tora Mkandawire Mårtens hanno vinto tutti due statuette, il secondo anche Miglior Documentario.

Di seguito la lista completa dei premiati ai Guldbagge svedesi 2017:

Miglior Film

The Giant - Johannes Nyholm (Svezia/Danimarca)

Miglior Regia

GoranKapetanovic - My Aunt in Sarajevo (Svezia)

Miglior Attrice

Maria Sundbom - The Girl, the Mother and the Demons (Svezia)

Miglior Attore

Anders Mossling - The Yard (Svezia)

Miglior Attrice Non Protagonista

Sadžida Šetić - My Aunt in Sarajevo

Miglior Attore Non Protagonista

Michael Nyqvist - A Serious Game (Svezia/Danimarca/Norvegia)

Miglior Sceneggiatura Originale

Johannes Nyholm - The Giant

Miglior Fotografia

Ita Zbroniec-Zajt - The Yard

Miglior Montaggio

Tora Mkandawire Mårtens, Therese Elfström - Martha & Niki (Svezia)

Migliori Costumi

Kicki Ilander - A Serious Game

Miglior Sonoro

Patrik Strömdahl - The Yard

Miglior Trucco

Eva von Bahr, Love Larson, Pia Aleborg - The Giant



Miglior Colonna Sonora

Jan Sandström - The Garbage Helicopter (Svezia/Qatar)



Miglior Scenografia

Liv Ask, Bengt Fröderberg - My Future Love (Svezia)

Migliori Effetti Speciali

Fredrik Nord - The 101-Year-Old Man Who Skipped Out on the Bill and Disappeared (Svezia)

Miglior Film Straniero

Il figlio di Saul - László Nemes (Ungheria)

Miglior Documentario

Martha & Niki - Tora Mkandawire Mårtens

Miglior Cortometraggio

6A - Peter Modestij (Svezia)



Rivelazione dell'Anno

Ahang Bashi - Fragility (Svezia)

Guldbagge Onorario

Katinka Faragó, produttrice

Gullspira

Petter Lennstrand, sceneggiatore-regista-produttore

Guldbagge del Pubblico

The 101-Year-Old Man Who Skipped Out on the Bill and Disappeared - Felix Herngren, Måns Herngren

(Tradotto dall'inglese)