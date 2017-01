Fine riprese per il biopic su Nikos Kazantzakis

di Joseph Proimakis

25/01/2017 - La coproduzione greco-francese diretta da Yiannis Smaragdis mira a un'uscita nel 2017

Yiannis Smaragdis è pronto ad aggiungere un'altra fatica alla sua nutrita carriera di principale biografo cinematografico del Paese, con la sua ultima storia di vita reale, già quasi in post-produzione. Opportunamente intitolato Nikos Kazantzakis, il nuovo film biografico di Smaragdis ricostruirà la vita, i viaggi - e il viaggio della vita - dell'autore del titolo, il cui nome è diventato sinonimo del suo spirito ribelle, e che ha guadagnato fama internazionale quando il suo noto romanzo L'ultima tentazione di Cristo fu vietato dalla stragrande maggioranza dei Paesi occidentali, compreso il suo.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Condannato dalla Chiesa greco-ortodossa a causa delle sue opinioni sovversive sulla religione cristiana, ma universalmente considerato un gigante della letteratura greca moderna, Kazantzakis è stato candidato al Premio Nobel in nove diversi anni: nel 1957 fu battuto da Albert Camus per un voto, e Camus ammise poi che Kazantzakis meritava l'onorificenza "cento volte più" di lui.

Essendo Kazantzakis una personalità imponente in tutte le arti greche, Nikos Kazantzakis sarà probabilmente il progetto più ambizioso di Smaragdis, che finora ha portato sul grande schermo moderni colossi culturali quali il pittore spagnolo rinascimentale Domenikos Theotokopoulos (nel suo film del 2007 El Greco) e il pirata divenuto mercante milionario Ioannis Varvakis (nel film del 2012 God Loves Caviar), ottenendo una minima approvazione critica, ma importanti incassi al box-office.

Basato sul romanzo autobiografico Rapporto al Greco, che il grande autore lasciò incompiuto a causa della sua morte improvvisa da influenza asiatica nel 1957, la sceneggiatura del film è stata scritta dallo stesso Smaragdis e narra dei turbolenti viaggi alla ricerca di sé di Kazantzakis, attraverso i luoghi che amava, le personalità che ammirava, e le ideologie che sposava e di cui era disincantato.

Girato a Creta, Atene e Egina, così come Berlino, Vienna, Parigi e Antibes, il film avrà protagonista Odysseas Papaspiliopoulos nei panni del personaggio del titolo, con l'attore veterano Stefanos Linaios che interpreta l'autore nei suoi ultimi anni, e i celebri Youlika Skafida e Argyris Xafis come attori non protagonisti. La moglie di Smaragdis Eleni Smaragdis dirige la produzione del film per la loro Alexandros Films, con Vincent Michaud di Unifrance come co-produttore, mentre il film punta a un'uscita nel 2017 tramite AudioVisual SA, che in precedenza ha reso El Greco di Smaragdis uno dei più grandi successi al botteghino greco degli ultimi anni.

(Tradotto dall'inglese)