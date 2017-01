Lascia stare i santi: viaggio nella fede popolare

di Vittoria Scarpa

30/01/2017 - Arriva nelle sale il nuovo documentario di Gianfranco Pannone, che con sguardo laico esplora il bisogno di sacro, di ieri e di oggi. Distribuisce Luce-Cinecittà

Un viaggio in Italia lungo un secolo, tra santi e madonne, processioni e richieste di grazia, rituali e fanatismo, per scoprire che quel bisogno di sacro che oggi sembra tanto lontano da noi, così lontano poi non è. Dal Veneto alla Sicilia, dal Lazio alla Puglia, è un’esplorazione del mondo della religione popolare che compie Lascia stare i santi, il nuovo documentario di Gianfranco Pannone (Sul vulcano , L’esercito più piccolo del mondo ), che dopo l'anteprima alla Festa del cinema di Roma lo scorso ottobre, comincia oggi il suo tour nelle città italiane.

I documentari e i cinegiornali dell’Archivio Luce assecondano questo viaggio nella fede popolare che il regista, con sguardo laico, rimescola in un percorso emozionale tra passato e presente. “La religione popolare nel profondo ci rivela il Paese: invasioni, soprusi, rivolgimenti, morte hanno accompagnato duemila anni di storia e la devozione per i santi spesso ha rappresentato un conforto, specie per i più umili”, spiega Pannone. “Oggi le cose sono cambiate, le guerre sembrano lontane e la devozione religiosa si è fatta più composta, oltre che minoritaria. Rimangono vivi per fortuna i canti e le musiche devozionali”.

Oggi, specie nel Sud Italia, con “isole” anche al Nord, la fede popolare trova infatti la sua massima espressione nel canto, nella musica. E i suoni proposti in questo film da un maestro della canzone popolare, Ambrogio Sparagna, ne sono una chiara testimonianza. Il tutto è arricchito dalla narrazione di Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni, e dalle voci di repertorio di intellettuali come Pasolini, Silone, Soldati, Scotellaro, Gramsci.

Il film prodotto da Istituto Luce-Cinecittà (che lo distribuisce anche) inizia oggi, lunedì 30 gennaio, un tour in numerose città italiane a partire dall’anteprima di Roma al cinema Apollo 11 (dove proseguirà la programmazione da giovedì 2 febbraio), poi a Milano (cinema Beltrade, dal 2 febbraio), Napoli, Torino, Bologna, proseguendo per tutto febbraio e marzo. In tante delle tappe previste, le proiezioni saranno accompagnate da esibizioni dal vivo di Ambrogio Sparagna, che sarà affiancato ogni volta da musicisti locali.