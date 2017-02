Ole Bornedal dirigerà un biopic sul cantante danese di culto John Mogensen

di Jorn Rossing Jensen

01/02/2017 - L'attore-cantante danese Rasmus Bjerg impersonerà il leggendario artista nella pellicola Miso Film da €3,7 milioni As Long As I Live

Il regista danese Ole Bornedal, il cui ultimo film, Small Town Killers, ha registrato 200.000 spettatori in patria, dirigerà ora un biopic sul leggendario cantante danese di culto John Mogensen, intitolato come uno dei suoi dischi più famosi di sempre, As Long As I Live.

I produttori danesi Jonas Allen e Peter Bose, di Miso Film, daranno vita al progetto da €3.7 milioni con 4Fiction e Nordisk Film, l'emittente commerciale TV2 Danmark e il Western Danish Film Centre. Nordisk si occuperà della distribuzione in Scandinavia, e la danese TrustNordisk delle vendite internazionali.

"La storia di Mogensen comprende dramma profondo, egoismo dimostrativo, amore sincero e cupa autodistruzione. La nostra ambizione è quella di fare un film toccante, visivamente forte e molto musicale, che prima di tutto dev'essere visto, ma anche ascoltato grazie alle sue canzoni famose", ha detto Allen a proposito della terza collaborazione di Miso Film con Bornedal (dopo 1864 [2014] e Small Town Killers).

Originariamente membro del quartetto vocale Four Jacks (1956-1963), Mogensen tornò alla ribalta come solista nel 1971 - la sua voce roca e il linguaggio franco e diretto costituivano un legame raro tra la musica popolare tradizionale e la canzone folk, e la sua produzione alternava critica sociale, canzoni d'amore e riflessioni sul mondo dei pub che conosceva molto bene.

Bornedal racconterà i suoi alti e bassi come musicista itinerante, marito e padre, seguendolo attraverso la sua infanzia, i suoi tempi con i Four Jacks, e la sua carriera di successo come solista, conclusasi nel 1977, quando morì d'infarto all'età di 48 anni, a causa del consumo eccessivo di alcol, parte integrante della sua vita.

L'attore-cantante danese Rasmus Bjerg interpreterà il protagonista - Bjerg è inoltre noto per le opere classiche al Teatro Reale di Copenhagen nonché per le serie tv satiriche; Helle Fagralid vestirà i panni di Ruth, l'amore della sua vita, e sono affiancati da attori come David Dencik e Peter Mygind. Le riprese inizieranno il 20 marzo, e l'uscita nazionale è prevista per l'inizio del 2018.

(Tradotto dall'inglese)