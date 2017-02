Alpha Violet punta su Il cratere

di Fabien Lemercier

03/02/2017 - Il primo lungometraggio di finzione degli italiani Silvia Luzi e Luca Bellino si aggiunge alla line-up che include anche House in the Fields in vetrina al Forum

All’insegna dei nuovi talenti, la line-up della società francese di vendite internazionali Alpha Violet all'European Film Market del 67° Festival di Berlino (dal 9 al 19 febbraio 2017) si arricchisce di un nuovo titolo: Il cratere (Crater) degli italiani Silvia Luzi e Luca Bellino. Primo lungometraggio di finzione di un duo che si è fatto le ossa nel documentario, in particolare con La minaccia (The Threat - nominato al David di Donatello 2008 della sua categoria) e Dell'arte della guerra (On the Art of War - 2012), il film è attualmente in post-produzione e sarà pronto a marzo. Sorta di "fiaba disneyana al contrario", Il cratere racconta di un padre che usa sua figlia di 13 anni per fare soldi, spingendola a cantare e ad allenarsi per andare in televisione. Ma il successo diventa un’ossessione e il talento un vero castigo... Una sceneggiatura sull’ambizione, l’oppressione e i tormenti scritta dai due cineasti (che firmano anche la fotografia, il suono e il montaggio) con la collaborazione di Rosario Caroccia, interprete principale del film al fianco di sua figlia Sharon. La produzione è assicurata da TFilm con Rai Cinema e il sostegno, fra gli altri, del MiBACT. Da notare che Alpha Violet mostrerà alcune immagini di Il cratere a Berlino.

La squadra di Virginie Devesa e Keiko Funato punterà all'EFM anche su un documentario d creazione che avrà la sua prima mondiale al Forum: House in the Fields di Tala Hadid. Prodotto dal Marocco e il Qatar, questo primo lungometraggio s'immerge in un villaggio isolato della catena montuosa dell’Atlante e sulle orme di alcuni abitanti, in particolare due sorelle adolescenti, una che deve abbandonare la scuola per preparare il suo matrimonio mentre l’altra sogna di diventare giudice.

Altri tre lungometraggi avranno la loro prima di mercato a Berlino sotto l’insegna di Alpha Violet: Gukoroku - Traces of Sin di Kei Ishikawa (un film "murder/mistery" prodotto da Office Kitano e che alza il velo sul mondo spietato dell’elitarismo nell’ambiente universitario giapponese), Mala Junta (Bad Influence) di Claudia Huiaquimilla (una produzione cilena diretta da una giovane regista Mapuche, incentrata su due giovani che stringono amicizia nel mezzo di un conflitto etnico nel sud del paese) e Los nadie (The Nobodies) del colombiano Juan Sebastian Mesa (premio del pubblico a Venezia, alla Settimana della Critica - un film centrato sulla gioventù anarchica e appassionata di street art di Medellin).

(Tradotto dal francese)