Sexy Durga, Rey e Moonlight fanno incetta di primi premi all'IFFR

di Vitor Pinto

06/02/2017 - Per Bero Beyer: "È una gioia vedere come i film di quest'edizione allarghino i nostri orizzonti e mostrino nuove visioni del cinema"

Il film indiano Sexy Durga di Sanal Kumar Sasidharan ha vinto il Premio Hivos Tiger alla cerimonia di premiazione del 46° International Film Festival Rotterdam (IFFR), tenutasi venerdì sera - due giorni prima della chiusura ufficiale dell'evento.

La giuria dell'ambito premio da €40.000 (da dividere tra il regista e il produttore) ha sottolineato "l'approccio audace e pieno di risorse del film che crea un clima di tensione costante". La stessa giuria - composta da Michael Almereyda, Diana Bustamante Escobar, Amir Muhammad, Fien Troch e Newsha Tavakolian - ha inoltre conferito il Premio Speciale della Giuria a Rey , co-produzione tra Cile, Francia, Paesi Bassi, Germania e Qatar diretta dal regista californiano residente in Cile Niles Atallah. Nelle parole della giuria, Rey "è una cronaca visionaria, ambiziosa e giocosa con l'intensità di un sogno febbrile". Il Premio del Pubblico Warsteiner è andato al dramma americano di formazione di Barry Jenkins Moonlight - una delle pellicole che competono agli imminenti Academy Awards.

Congratulandosi con tutti i vincitori, il direttore del festival Bero Beyer ha espresso la sua gioia per l'edizione di quest'anno, i cui film "espandono i nostri orizzonti e mostrano nuove visioni del cinema. Con lavori schietti e senza compromessi, i registi del festival hanno sottolineato la forza empatica unica del cinema in tutte le sue sfumature, con film che hanno toccato il cuore del pubblico", ha dichiarato Beyer, che ha diretto il festival per il secondo anno consecutivo. Oltre ai premi della competizione, l'IFFR ha anche annunciato i vincitori dell'ultimo CineMart e della prima iniziativa Propellor Film Tech Hub (per saperne di più).

Di seguito la lista completa dei premiati:

Premio Hivos Tiger

Sexy Durga – Sanal Kumar Sasidharan (India)

Premio Speciale della Giuria

Rey – Niles Atallah (Cile/Francia/Paesi Bassi/Germania/Qatar)

Premio del Pubblico Warsteiner

Moonlight – Barry Jenkins (USA)

Premio del Pubblico Fondo Hubert Bals

La Flor (Part 1) – Mariano LIinás (Argentina)

Premio Impact Cinema Bright Future

Mes nuits feront écho – Sophie Goyette (Canada/Messico)

Premio VPRO Big Screen

Pop Aye – Kirsten Tan (Tailandia/Singapore)

Premio FIPRESCI

Pela janela – Caroline Leone (Brasile/Argentina)

Premio NETPAC

Children Are Not Afraid of Death, Children Are Afraid of Ghosts – Rong Guang Rong (Cina)

Premio KNF

Un re allo sbando – Peter Brosens e Jessica Woodworth (Belgio/Paesi Bassi/Bulgaria)

Premio MovieZone

Quality Time – Daan Bakker (Paesi Bassi/Norvegia)

(Tradotto dall'inglese)