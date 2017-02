La Carrosse d’Or per Werner Herzog

di Fabien Lemercier

07/02/2017 - Il cineasta tedesco riceverà sulla Croisette il riconoscimento attribuito ogni anno dalla Società dei Registi di Film (SRF)

Il regista tedesco Werner Herzog riceverà la Carrosse d’Or assegnata dalla Società dei Registi di Film (SRF) nel corso della serata di apertura della 49a Quinzaine des réalisateurs che si svolgerà dal 18 al 28 maggio 2017 nell’ambito del 70° Festival di Cannes.

Destinato a un cineasta scelto per le qualità innovative dei suoi film, per la sua audacia e la sua intransigenza nella messa in scena e la produzione, la Carrosse d’Or (inaugurata nel 2002) conta nel suo palmarès Jacques Rozier, Clint Eastwood, Nanni Moretti, Ousmane Sembene, David Cronenberg, Alain Cavalier, Jim Jarmusch, Naomi Kawase, Agnès Varda, Jafar Panahi, Nuri Bilge Ceylan, Jane Campion, Alain Resnais, Jia Zhangke e Aki Kaurismäki.

Estratto della lettera inviata dal consiglio d’amministrazione della SRF a Werner Herzog: "E’ il cineasta infaticabile, in continua attività, che si giostra tra diversi formati e sistemi di produzione, che abolisce le frontiere tra finzione e documentario, cinema e televisione, ragione e follia, che vorremmo salutare. Questa capacità unica, che è la sua, di trascinare nel suo solco sia le più grandi star hollywoodiane che illustri anonimi, di imporre un tono e uno sguardo che le sono propri, ignorando la morale e la buona creanza, osando ridere di tutto, con un’insolenza e una libertà tanto sbalorditive quanto salutari, ma anche e soprattutto una profonda umanità".

(Tradotto dal francese)