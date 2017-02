Picture Tree International pronta per l’EFM

di Birgit Heidsiek

07/02/2017 - L’agenzia tedesca di vendite internazionali ha presentato la sua line-up per l’European Film Market

Con l’attesissimo Tiger Girl di Jakob Lass (Love Steaks ), l’agenzia di vendite internazionali di base a Berlino Picture Tree International (PTI) vedrà il suo titolo di punta presentato in prima mondiale al Panorama Special della Berlinale. Tiger Girl segue l’acclamato film d’esordio del giovane regista girato secondo le regole del FOGMA (enfatizzando quindi sui dialoghi improvvisati), il summenzionato Love Steaks, che ha vinto diversi premi tra cui lo Slamdance Trailer Competition Grand Prix e il prestigioso Max Ophüls Prize.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

La line-up di PTI include anche la nuova action-comedy di Til Schweiger Hot Dog, che riunisce due star tedesche. Nei panni di due migliori amici, Schweiger e Matthias Schweighöfer si lanceranno in una missione per liberare la figlia dell’ambasciatore moldavo dai suoi rapitori.

Tra i titoli in post-produzione figura The Confession di Zaza Urushadze (Tangerines ), su un ex regista cinematografico che vive recluso come un prete sulle montagne georgiane fino a quando non incontra un’insegnante di musica locale. Un altro titolo in cantiere è il vitale road movie di Marie-Hélène Roux Links of Life, con Marie Bunel (The Chorus ) nei panni di una donna sola di mezza età con un disturbo ossessivo-compulsivo sulla strada verso la felicità nel deserto americano.

PTI presenterà tre produzioni tedesche nell’ambito delle tradizionali proiezioni Lola@Berlinale all’European Film Market, ospitate da German Film Academy: il selezionato in concorso a Karlovy Vary Original Bliss di Sven Taddicken, l’oscuro Heart of Stone di Johannes Naber e il campione d’incassi The Most Beautiful Day di Florian David Fitz.

Altre proiezioni di mercato includono We Used To Be Cool di Marie Kreutzer, che esplora in modo onesto la vita di tre coppie sulla trentina, che variano dalla creatività ambiziosa all’ottusità ripetitiva. Segreti e bugie sono le chiavi del mystery-drama Night of a 1000 Hours del candidato all’Oscar Virgil Widrich, che ha aperto quest’anno il Max Ophüls Film Festival. Nel vincitore del Premio Speciale della Giuria a Venezia Big Big World di Reha Erdem, due teenager perseguono invece la propria visione della felicità dinanzi a una cultura della violenza, dove la speranza è un valore inutile. Infine, con la tragicommedia Tiger Theory di Radek Bajgar, PTI proporrà uno dei film cechi di maggior successo del 2016: il film parla di un uomo che sviluppa strategie poco ortodosse per liberarsi dal suo matrimonio senza causare troppi danni.

(Tradotto dall'inglese)