Il Film Fund Luxembourg sostiene 13 nuovi progetti

di Vitor Pinto

09/02/2017 - La prima sessione di finanziamento del 2017 ha stanziato un importo complessivo di €3.861.890 per la produzione, la sceneggiatura e il sostegno allo sviluppo

Il Film Fund Luxembourg ha annunciato i destinatari della sua ultima tornata di finanziamenti, dopo gli incontri tenutisi all'inizio di febbraio. Un totale di 13 nuovi progetti audiovisivi, tra cui film di finzione e cortometraggi, documentari, titoli animati e serie TV, ha ricevuto un importo complessivo di €3.861.890, suddiviso in due filoni (programma di produzione selettivo e sostegno selettivo per sceneggiatura e sviluppo).

L'importo massimo nello schema di produzione selettivo è andato al regista Bruce McDonald, la cui pellicola Dreamland, che sarà prodotta da Calach Films, ha ricevuto €1,4 milioni.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Cinque altri progetti sono passati alla selezione finale di questo filone, che assegna un importo complessivo di €3.582.670. L'elenco comprende anche la serie animata Fox & Hare di Mascha Halberstad e Tom Van Gestel (Doghouse Films - €885.230), il film The Beast in the Jungle di Clara Van Gool (Amour Fou Luxembourg - €752.440), il film documentario Cachalots di Guillaume Vincent (Calach Films - €275.000), la serie di documentari Fashion Geek di Maryam Goormaghtigh (Tarantula Luxembourg - €150.000) e il cortometraggio Cow-boy di Frédéric Zeimet (Antevita Films - €120.000).

Il sostegno selettivo per la sceneggiatura e lo sviluppo ha stanziato €279.220 per sette progetti. In cima alla lista, con €69.220, troviamo il film documentario Luxembourg, année zero, che sarà diretto da Jean Huot. Questa produzione Skilllab è seguita da De Besch, una serie televisiva prodotta da Samsa Film, che ha ricevuto €50.000.

Kommunioun, un progetto di lungometraggio prodotto da Les Films Fauves, ha ricevuto €40.000, mentre €30.000 sono andati in parti uguali ad altri quattro progetti: i film d'animazione Le Petit Nicolas, parfum d’enfance (Bidibul Productions) e Molesworth (Melusine Productions), il film Juliette (Iris Productions) e il film documentario Cape Verdean Blues (Red Lion).

Diversi round di finanziamento vengono organizzati annualmente dal Film Fund Luxembourg. Per questa prima tornata del 2017, sono stati presentati un totale di 24 progetti. Le prossime scadenze per la presentazione di progetti sono il 28 febbraio, il 6 giugno, l'8 agosto, il 10 ottobre e il 12 dicembre.

Il comitato di selezione comprende Jean-Louis Scheffen, Guy Daleiden, Boyd van Hoeij, Karin Schockweiler, Rachel Schmid e Sébastien Tasch.

(Tradotto dall'inglese)