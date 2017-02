Il Bulgarian National Film Center aumenta l'importo per le co-produzioni

di Stefan Dobroiu

09/02/2017 - Nel 2017 l'istituzione spenderà più di €6,5 milioni a sostegno al cinema

Il Bulgarian National Film Center ha recentemente annunciato l'importo totale da spendere nel 2017 per la produzione, la distribuzione e il supporto dei festival: €6,5 milioni. Il Centro ha inoltre annunciato che l'importo per il sostegno alla co-produzione è stato aumentato da circa €440.000 nel 2016 a €500.000 nel 2017.

Tale importo è parte dei circa €5,4 milioni che il Centro spenderà in sostegno della produzione cinematografica. Il resto del budget totale sarà utilizzato per il supporto alla distribuzione per le uscite nazionali e il sostegno a festival, altri eventi cinematografici e la promozione internazionale di film bulgari.

Nel 2017, il Centro organizzerà due competizioni per lungometraggi. L'istituto organizzerà anche quattro concorsi di progetti di co-produzione, e ognuno avrà in palio un totale di €125.000. I vincitori dei quattro concorsi di co-produzione saranno annunciati a marzo, maggio, settembre e novembre.

Questa maggiore attenzione alle co-produzioni è una priorità per Kamen Balkanski, direttore ad interim del Centro. "Il programma di co-produzione è molto importante dal mio punto di vista. La Bulgaria e i Paesi vicini sono nazioni a bassa capacità con un pubblico e un mercato relativamente piccoli. Le co-produzioni, sebbene più complicate sul piano organizzativo, ci danno la possibilità di ampliare il nostro pubblico e di trovare nuovi metodi di distribuzione e promozione", ha spiegato in un'intervista per Cineuropa.

Tra le più recenti co-produzioni che hanno ricevuto il sostegno del Centro troviamo Dogs di Bogdan Mirică, Un re allo sbando di Peter Brossens e Jessica Woodworth, e Requiem for Mrs. J. di Bojan Vuletic. Quest'ultimo incontrerà il pubblico internazionale tra un paio di giorni, nella sezione Panorama della Berlinale, prima di avere il suo debutto bulgaro nella competizione del 21° Sofia International Film Festival (9-19 marzo).

(Tradotto dall'inglese)