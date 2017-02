Stephen Merchant presenta Fighting with My Family

di Naman Ramachandran

09/02/2017 - Bloom venderà la commedia drammatica sul wrestling all'EFM

Lo sceneggiatore/regista Stephen Merchant inizierà le riprese a Los Angeles e Londra di Fighting with My Family, basato sulla vera storia personale della superstar WWE Paige e sulla sua famiglia di lottatori professionisti, a febbraio. Il film è ispirato al documentario britannico di Channel 4 The Wrestlers: Fighting With My Family. Il film racconterà di una famiglia che sbarca il lunario esibendosi in piccoli locali in tutto il Paese. Quando sorge l'opportunità di fare un provino per la WWE, i problemi della famiglia sembrano risolti, ma presto scopriranno che anche se il wrestling li ha sempre tenuti insieme, ora potrebbe dividerli.

Florence Pugh, che si è fatta notare con Lady Macbeth di William Oldroyd interpreterà Paige, mentre Jack Lowden, il cui ruolo cinematografico di successo internazionale è stato nei panni di Nikolaj Rostov nella miniserie della BBC Guerra e pace, interpreterà suo fratello Zak.

Il film è una co-produzione tra la Seven Bucks Productions (USA) di Dwayne 'The Rock' Johnson e Dany Garcia, Misher Films (USA), WWE Studios (USA), e Film4 (Regno Unito). Johnson avrà inoltre un cameo nel film.

Merchant è meglio noto per aver creato le serie televisive di successo mondiale The Office e Extras. Ha debuttato alla regia con L'ordine naturale dei sogni (2010).

Merchant ha detto: "Quando Dwayne mi ha mandato il documentario, non pensavo che mi sarei interessato a una storia di wrestling. Finché non ho capito che non parla solo di wrestling, ma di una giovane donna, della sua famiglia e delle loro lotte - che sono divertenti, tristi, dure, tenere e stimolanti. E solo ogni tanto vediamo persone vestite di spandex gettarsi giù dal ring a vicenda. Mi piace che sia la storia vera di una ragazza della classe operaia che, contro ogni pronostico, è salita al vertice della sua insolita professione. E come con Rocky e la boxe, anche se non ti piace il suo sport, amerai il suo viaggio".

Daniel Battsek, direttore di Film4, ha aggiunto: "Fighting With My Family è un grande esempio di quel genere di successo di film inglesi edificanti su persone vere che sono passate dall'essere outsider improbabili a trionfare contro ogni pronostico. Siamo tutti entusiasti per il potenziale commerciale di questo progetto e Stephen Merchant ha la sensibilità comica perfetta per rendere questa storia prettamente britannica appetibile al pubblico di tutto il mondo".

WME Global si occuperà delle vendite negli USA. La società statunitense Bloom si occuperà dei diritti internazionali e rappresenterà il progetto allo European Film Market di Berlino. Bloom ha diverse co-produzioni del Regno Unito in agenda, tra cui Dragged Across Concrete di S Craig Zahler (USA/Regno Unito), The Strangers 2 di Johannes Roberts (USA/Regno Unito) e Unlocked di Michael Apted (Repubblica Ceca/USA/Svizzera/Regno Unito).

(Tradotto dall'inglese)