Chanya Button prepara Vita and Virginia

di Naman Ramachandran

09/02/2017 - Eva Green e Gemma Arterton saranno protagoniste, Protagonist Pictures rappresenterà il progetto all’European Film Market

Il regista britannico Chanya Button dirigerà Vita and Virginia. Basato sulla pièce acclamata in tutto il mondo di Eileen Atkins, che a sua volta è basata sulla vera corrispondenza tra le protagoniste, il film racconterà la relazione appassionata tra l’innovativa scrittrice Virginia Woolf e la sua amante Vita Sackville-West. Nei ruggenti anni ’20, Virginia, moglie di Leonard Woolf, è all’apice del suo successo letterario con Mrs Dalloway, ma è soggetta a sbalzi di umore. Trova un’ammiratrice nella vivace Vita, che inizia un corteggiamento epistolare con Virginia durante un viaggio in Medio Oriente. Al suo ritorno le donne consumano il rapporto e Virginia continua a scrivere il suo capolavoro Orlando, dove un eroe androgino vive più vite sia come uomo che come donna.

Eva Green, vista di recente in Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, sarà protagonista con Gemma Arterton, nominata al BIFA 2016 per The Girl with All the Gifts . Evangelo Kioussis produrrà per Mirror Productions (Regno Unito) con Katie Holly di Blinder Films (Irlanda). Green, Arterton e Simon Baxter di Mirror sono produttori esecutivi. Protagonist Pictures gestisce le vendite internazionali e rappresenterà il film all’European Film Market a Berlino (per sapere di più della line-up clicca qui).

Button ha detto: “Spesso associamo le donne del passato all'oppressione, ai vincoli del matrimonio, della correttezza e della vita domestica, ma quello che Vita and Virginia offre è l’esempio di un rapporto in cui donne coraggiose e brillanti piegano queste istituzioni alle loro volontà e a caro prezzo personale”.

Button ha diretto diversi cortometraggi prima di fare il suo debutto con Burn Burn Burn , che ha avuto la sua anteprima mondiale al BFI London Film Festival 2015 ed è stato nominato per il miglior film. La pellicola ha vinto il Cinema City Festival Prize, il Golden Duke a Odessa e il premio del pubblico a Umbertide.

(Tradotto dall'inglese)