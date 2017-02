La La Land domina i BAFTA con cinque premi

di Naman Ramachandran

13/02/2017 - Io, Daniel Blake di Ken Loach vince come Miglior film britannico

La La Land di Damien Chazelle continua a dominare la stagione dei premi vincendo cinque BAFTA compreso Miglior film, Regista, Attrice protagonista per Emma Stone, Fotografia per Linus Sandgren e Musica originale per Justin Hurwitz. Casey Affleck ha vinto come Attore protagonista per il suo ruolo in Manchester by the Sea, che è valso al suo sceneggiatore/regista Kenneth Lonergan anche il premio per la Sceneggiatura originale. Miglior attore non protagonista è Dev Patel per Lion , per il quale Luke Davies ha vinto il trofeo della Sceneggiatura adattata. Attrice non protagonista è Viola Davis per il suo ruolo in Barriere.

Io, Daniel Blake di Ken Loach ha vinto come Miglior film britannico. Il figlio di Saul di László Nemes è stato premiato come Film non in lingua inglese. Il Premio astro nascente, votato dal pubblico, è andato a Tom Holland. Il Miglior debutto di uno sceneggiatore, regista o produttore britannico è quello di Under the Shadow di Babak Anvari. Il premio speciale per il Contributo britannico al cinema mondiale è stato assegnato al distributore ed esercente cinematografico Curzon per il suo lavoro nel portare il cinema d’autore e in lingua straniera al pubblico britannico.

La lista dei vincitori:

Miglior film

La La Land - Damien Chazelle

Miglior film britannico

Io, Daniel Blake - Ken Loach

Miglior debutto di uno sceneggiatore, regista o produttore britannico

Under the Shadow - Babak Anvari (scrittore/regista), Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh (produttori)

Miglior film non in lingua inglese

Il figlio di Saul - László Nemes (Ungheria)

Miglior documentario

13th - Ava DuVernay

Miglior film d’animazione

Kubo and the Two Strings - Travis Knight

Miglior regista

Damien Chazelle - La La Land

Miglior sceneggiatura originale

Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea

Miglior sceneggiatura adattata

Luke Davies - Lion

Miglior attore protagonista

Casey Affleck - Manchester by the Sea



Miglior attrice protagonista

Emma Stone - La La Land



Miglior attore non protagonista

Dev Patel - Lion

Miglior attrice non protagonista

Viola Davis - Fences

Miglior musica originale

Justin Hurwitz - La La Land

Miglior fotografia

Linus Sandgren - La La Land

Miglior motaggio

John Gilbert - La battaglia di Hacksaw Ridge

Miglior scenografia

Stuart Craig, Anna Pinnock - Animali fantastici e dove trovarli

Migliori costumi

Madeline Fontaine - Jackie

Miglior trucco e parrucco

J. Roy Helland, Daniel Phillips - Florence

Miglior sonoro

Claude La Haye, Bernard Gariépy Strobl, Sylvain Bellemare - Arrival

Migliori effetti speciali

Robert Legato, Dan Lemmon, Andrew R. Jones, Adam Valdez - The Jungle Book

Miglior cortometraggio d'animazione britannico

A Love Story - Anushka Kishani Naanayakkara

Miglior cortometraggio britannico

Home - Daniel Mulloy

Premio astro nascente (votato dal pubblico)

Tom Holland

BAFTA Fellowship

Mel Brooks

Contributo britannico al cinema mondiale

Curzon

