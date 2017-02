Strange Birds: una coppia improbabile in un mondo insolito

di Vladan Petkovic

15/02/2017 - BERLINO 2017: Il secondo film della regista francese Elise Girard è un racconto eccentrico e assurdo su una coppia improbabile in un rapporto platonico

Strange Birds , secondo lungometraggio della regista francese Elise Girard (Belleville Tokyo ), presentato in anteprima mondiale nella sezione Forum della Berlinale, è la storia di due persone molto diverse che danno vita ad un rapporto improbabile. Sebbene sia ambientato nella Parigi odierna, stabilisce un mondo a sé stante, con i personaggi che sembrano più identificabili come personalità peculiari della letteratura, e il modo in cui mette in relazione gli eventi lascia allo spettatore la possibilità di decidere a quali possibili conclusioni giungere.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Mavie (Lolita Chammah, figlia di Isabelle Huppert, presente anch'ella al Forum della Berlinale con Barrage, insieme con la madre) è una 27enne di provincia che si è trasferita a Parigi "per fuggire". Inizialmente ingenua e così timida che si nota anche dal suo modo incerto di camminare, ama i libri e passa il tempo nei caffè a leggere o a scrivere. Qui trova un annuncio che offre un appartamento in cambio di un paio d'ore di lavoro in una libreria. Stanca della sua coinquilina che fa sesso sempre ad alto volume, coglie la palla al balzo.

La libreria appartiene al 76enne Georges (Jean Sorel, protagonista di film che vanno da Bella di giorno a Il giorno dello sciacallo fino a The Origin of Violence , dell'anno scorso), un erudito misantropo che si comporta come se non si aspettasse più molto dalla vita. I due sviluppano un rapporto platonico (almeno per quanto la Girard vuole mostrarci), lamentando la loro differenza di età. Parlano apertamente di ciò che apprezzano l'uno dell'altro, in voce fuori campo - o questi dialoghi sono solo brani tratti dagli scritti di Mavie?

Ogni tanto, Georges dà a Mavie una grossa somma di denaro, della quale non sembra preoccuparsi molto, e la sua origine probabilmente illegale inizia ad emergere quando alla libreria arrivano dei loschi figuri con accenti italiani.

Ma tutto quest'aspetto della storia passa in secondo piano rispetto all'atmosfera generale, che appartiene più al 19° secolo che ad oggi, proprio come il personaggio di Mavie. Ha uno smartphone, ma passa le sue serate a leggere a letto, con il fedele gatto Jacques al suo fianco. La Girard aggiunge degli avvenimenti assurdi al film, come gabbiani morti che cadono dal cielo su tutta Parigi, o strane coincidenze, come la notizia di un hacker appartenente ad un movimento anti-nucleare, che ferma un treno che trasportava materiale radioattivo, che potrebbe essere connesso al ragazzo, interpretato da Pascal Cervo, con cui Mavie fa amicizia nell'ultima parte del film.

Strange Birds è un film affascinante in senso molto francese, ma senza la pretenziosità. Lungo solo 70 minuti, offre al pubblico una storia coinvolgente e, a volte, sorprendente che può essere interpretata come romantica o, a seconda delle inclinazioni, che ironizza sul romanticismo.

Strange Birds è stato co-prodotto dalle francesi KinoElektron e Reborn Production, ed è venduto a livello internazionale da MPM Film.

(Tradotto dall'inglese)