Félix Viscarret racconta Carlos Saura

di Alfonso Rivera

23/02/2017 - Il regista di Bajo las estrellas ha girato un documentario, della serie Cineastas Contados, centrato sul regista aragonese autore di perle come Cría cuervos e Carmen

Presentato al Festival di San Sebastián, il progetto documentario Cineastas Contados, è una serie che, come la francese Cinéastes de notre temps, di AndréS. Labarthe e Janine Bazin, consiste in giovani registi che dialogano, celebrano e riflettono – liberamente – su un grande maestro del cinema. Abbiamo già visto il primo capitolo, La décima carta , in cui Virginia García del Pino ha radiografato il suo amato Basilio Martín Patino. Ora è il turno di Félix Viscarret, che dopo aver lanciato Vientos de La Habana, ha messo davanti al suo obiettivo il geniale Carlos Saura per girare il lungometraggio documentario che porterà il suo nome.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Per Viscarret, "è necessario mostrare alle generazioni più giovani da dove vengono i film più importanti degli ultimi anni, da cui noi tutti attingiamo. Altrimenti si alimenta la falsa immagine del nostro cinema come un mondo cainesco dove ogni regista sembra uscito dal nulla. Attorno a questa testimonianza artistica tramandata di generazione in generazione, si strutturerà questa proposta in cui si riconosceranno tutte le tappe del cinema di uno dei migliori registi del nostro tempo. La mia sfida è riuscire a fare di questo ritratto qualcosa di nettamente diverso dai reportage e da altri documentari su Saura".

Attraverso il dialogo, la sincerità e l’affetto, il documentario ci farà conoscere l’autore di La caccia, la sua creatività e sensibilità. E dopo il duo Viscarret-Saura, Enrique Urbizu sarà ritratto da un altro basco: Borja Cobeaga; poi Javier Rebollo si confronterà con Francisco Regueiro, Jonás Trueba con José Luis García Sánchez, e Daniel Sánchez Arévalo col suo adorato Pedro Almodóvar.

Carlos Saura – così come la serie Cineastas Contados, guidata da Garbiñe Ortega – è una produzione di Pantalla Partida (Mapa ) e Imval Producciones.

(Tradotto dallo spagnolo)