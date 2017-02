Romain Duris tenta di sopravvivere nella nebbia in Dans la brume

di Fabien Lemercier

23/02/2017 - L'attore francese gira a Parigi con Olga Kurylenko un film di fantascienza diretto da Daniel Roby. Una produzione Section 9 e Quad Films

Dal 13 febbraio, il quebecchese Daniel Roby sta girando a Parigi la coproduzione franco-canadese Dans la brume. Per il suo quarto lungometraggio dopo La Peau blanche (premiato a Toronto nel 2004), Funkytown (scoperto sempre al festival di Toronto nel 2010 e successo al botteghino del suo paese nel 2011) e Louis Cyr: L'homme le plus fort du monde (miglior film e miglior attore ai Jutra 2014 e 4,2 M$ di incasso in Canada nel 2013), il regista, che ha anche diretto tre episodi della serie TV Versailles, ha riunito nel cast Romain Duris (nominato al César del miglior attore nel 2006 per Tutti i battiti del mio cuore , nel 2011 per Il truffacuori e nel 2015 per Una nuova amica , e che vedremo quest’anno in Fleuve noir di Erick Zonca e Madame Hyde di Serge Bozon), Olga Kurylenko (Quantum of Solace , Oblivion, A Perfect Day ), Fantine Harduin (ammirata in Le Voyage de Fanny e presto sugli schermi in Happy End di Michael Haneke), Michel Robin e Anna Gaylor.

Scritta da Guillaume Lemans (Pour elle , Un homme idéal ), Jimmy Bemon e Mathieu Delozier, la sceneggiatura comincia il giorno in cui una strana nebbia mortale sommerge Parigi. Alcuni sopravvissuti trovano rifugio agli ultimi piani degli edifici e sui tetti della capitale. Senza informazioni, senza elettricità, senza acqua né cibo, una coppia tenta di sopravvivere a questa catastrofe e di salvare sua figlia... Ma le ore passano e diventa chiara una cosa: i soccorsi non arriveranno mai e bisognerà, per sperare di uscirne, tentare la fortuna nella nebbia…

Prodotto da Guillaume Colboc per Section 9 e da Nicolas Duval per Quad Films, Dans la brume è coprodotto da Esprits Frappeurs, TF1 Studio (che guiderà la distribuzione in Francia e le vendite internazionali), TF1 Films Production e i canadesi di Christal Films. Pre-acquistato da Canal+, il lungometraggio sarà girato per nove settimane a Parigi e nella regione parigina fino al 19 aprile.

Ricordiamo che Quad Films produce anche i film del duo Olivier Nakache - Eric Toledano (fra gli altri, Quasi amici e prossimamente Le sens de la fête - articolo - la cui uscita francese è fissata al 4 ottobre 2017), ha avuto un buon successo l’anno scorso nelle sale con La Vache di Mohamed Hamidi, e ha anche in post-produzione The Death of Stalin dello scozzese Armando Iannucci (un film prevenduto molto bene da Gaumont a Berlino con interpreti Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Rupert Friend, Michael Palin, Paddy Considine e Olga Kurylenko come protagonista femminile).

(Tradotto dal francese)