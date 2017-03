Agnieszka Holland e Nuri Bilge Ceylan protagonisti a Lecce

di Vittoria Scarpa

03/03/2017 - La regista polacca e il cineasta turco sono “I Protagonisti del Cinema Europeo” della 18a edizione del Festival del Cinema Europeo che si terrà a Lecce dal 3 all’8 aprile 2017

Saranno la polacca Agnieszka Holland e il turco Nuri Bilge Ceylan “I Protagonisti del Cinema Europeo” dell’edizione numero 18 del Festival del Cinema Europeo che si terrà a Lecce, sotto la direzione di Alberto La Monica e Cristina Soldano, dal 3 all’8 aprile 2017.

Due volte candidata all’Oscar (nel 1985 con Raccolto amaro nella categoria Miglior film straniero e nel 1990 con Europa Europa per la Sceneggiatura non originale, film con il quale vince il Golden Globe) Agnieszka Holland è stata premiata dalla critica al Festival di Cannes nel 1980 per Attori di provincia, film emblema del "cinema dell'inquietudine morale". Il Festival del Cinema Europeo propone una selezione delle sue pellicole, scelte insieme alla regista, tra cui Spoor presentato alla scorsa Berlinale. I film in programma sono: Screen Test (1977), Attori di provincia (1979), Una donna sola (1981), La febbre (1981), Europa Europa (1991), Olivier, Olivier (1992), Il giardino segreto (1993), Washington Square - L'ereditiera (1997), In Darkness (2011).

Premio Miglior regia con Le tre scimmie nel 2008 al Festival di Cannes, Nuri Bilge Ceylan con lo stesso film viene candidato all’Oscar per il Miglior film straniero. Sempre a Cannes, nel 2003 si aggiudica il Grand Prix con Uzak, nel 2011 vince nuovamente il Grand Prix con C'era una volta in Anatolia e nel 2014 ottiene la Palma d'oro con Il regno d'inverno . Il Festival di Lecce presenterà una rassegna completa dei suoi film: Koza (1995), Kasaba (1997), Nuvole di Maggio (1999), Uzak (2002), Il piacere e l'amore (2006), Le tre scimmie (2008), C'era una volta in Anatolia (2011), Il regno d'inverno (2014). Il regista turco terrà anche una masterclass per il pubblico di Lecce.