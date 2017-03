Assegnati i Nastri d’Argento Documentari 2017

di Vittoria Scarpa

03/03/2017 - Porno e libertà di Carmine Amoroso, Napoli ’44 di Francesco Patierno e Acqua e zucchero: Carlo di Palma, i colori della vita di Fariborz Kamkari sono i migliori doc dell'anno secondo il SNGCI

Porno e libertà di Carmine Amoroso per il cinema del reale, Napoli ’44 di Francesco Patierno nella sezione docufilm e, tra i titoli sul cinema e lo spettacolo, Acqua e zucchero: Carlo di Palma, i colori della vita di Fariborz Kamkari sono i film vincitori dei Nastri d’Argento per i migliori documentari 2017.

“La linea che ha guidato la giuria nella scelta dei riconoscimenti”, spiega Laura Delli Colli, presidente del SNGCI (Sindacato nazionale giornalisti cinematografici) che assegna i premi, “è stata quella dell’apertura a un talento segnato dalla ricerca, in molti casi innovativo e, perché no, provocatorio rispetto a una tradizione che comunque racconta memoria e attualità filtrando, attraverso il cinema, anche l’attualità giornalistica e l’attenzione speciale per la società e il costume”.

Si segnalano, fra gli altri riconoscimenti, i Premi speciali a Franca. Chaos and Creation di Francesco Carrozzini e a Pippo Delbono per la regia di Vangelo . Tra le menzioni speciali, Crazy for Football di Volfango De Biasi e Dustur di Marco Santarelli, per l’attenzione al sociale, e ad Assalto al cielo di Francesco Munzi, per il cinema del reale. I Nastri speciali alla carriera vanno a Gianni Minà e Giorgio Pressburger.

Tutti i vincitori dei Nastri d’Argento Documentari 2017:

Nastri al miglior film

Porno e libertà - Carmine Amoroso (cinema del reale)

Napoli ’44 - Francesco Patierno (docufilm)

Acqua e zucchero: Carlo di Palma, i colori della vita - Fariborz Kamkari (cinema e spettacolo)

Nastri speciali

alla carriera - Gianni Minà e Giorgio Pressburger

per i due film Perché sono un genio! Lorenza Mazzetti e Nessuno ci può giudicare - Steve Della Casa

Speciale 70 anni Sngci

Sciuscià 70 - Mimmo Verdesca

Protagonista dell’anno

Lou Castel (A pugni chiusi di Pierpaolo De Sanctis)

Premi speciali

cinema del reale

Franca. Chaos and Creation - Francesco Carrozzini

Alcide De Gasperi. Il miracolo incompiuto - Franco Mariotti

docufilm

Pippo Delbono per la regia di Vangelo

cinema e spettacolo

Dino Risi Forever (Cento anni ma non li dimostra) - Fabrizio Corallo

Menzioni speciali

per l’attenzione al sociale

Crazy for Football - Volfango De Biasi

Dustur - Marco Santarelli

Ero Malerba - Toni Trupia

Love is All. Piergiorgio Welby, autoritratto - Francesco Andreotti e Livia Giunti

Non voltarti indietro - Francesco Del Grosso

cinema del reale

Assalto al cielo - Francesco Munzi

Femminismo! - Paola Columba

cinema e spettacolo

La maschera e il sorriso. L’avventura artistica di Mario Carotenuto - Claretta Carotenuto

Rubando bellezza - Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli e Danny Biancardi