In the Blood vince il Bodil per il Miglior Film

di Jorn Rossing Jensen

06/03/2017 - Il debutto alla regia dello sceneggiatore Rasmus Heisterberg è stato premiato dai critici cinematografici danesi durante la cerimonia annuale che si è svolta a Copenhagen lo scorso weekend

Lo sceneggiatore danese Rasmus Heisterberg ha lavorato su 19 lungometraggi di altri registi prima di scrivere e dirigere In the Blood l’anno scorso, e sabato 4 marzo la pellicola ha vinto il Bodil del Miglior film danese alla cerimonia del 70° anniversario del premio annuale dei Critici cinematografici danesi, che si è svolta al Conservatory Concert Hall di Copenhagen. Il ritratto di quattro studenti ventenni, che vivono insieme in un appartamento nel distretto Nørrebro di Copenhagen, ha già ricevuto il Robert dell’Accademia del Cinema Danese per il Miglior film per bambini e pubblico giovane.

La cerimonia di premiazione ha visto protagonisti gli esordienti: l’attore diventato regista Christian Tafdrup con il suo film d’esordio, Parents , ha conquistato diverse statuette: Miglior attore (Søren Malling), Miglior sceneggiatura originale (Tafdrup, premiato per la prima volta) e Miglior fotografia (Maria von Hausswolff), oltre al Premio Henning Bahs per la scenografia di Jette Lehmann.

Il primo lavoro di Andreas Møl Dalsgaard e Obaidah Zytoon, The War Show , che è stato nominato Miglior documentario, ritrae la rivolta contro il regime siriano durante la Primavera araba del 2011. Il “road movie personale” che segue la speaker radiofonica Zytoon e i suoi amici in un viaggio dall’euforia alla tragedia ha vinto come Miglior film ai Venice Days e ha ricevuto il Dragon Award di Göteborg come Miglior documentario nordico.

Presentato per la prima volta in collaborazione con i servizi di streaming Blockbuster, Viaplay e Filmstriben, lo Streaming Prize è stato votato dal pubblico ed è andato al thriller danese A Conspiracy of Faith del regista norvegese Hans Petter Moland, terzo e ultimo capitolo del franchise “Department Q”, tratto dai romanzi dell’autore danese Jussi Adler-Olsen. Nei cinema, ha venduto più di 700.000 biglietti.

Lista completa dei vincitori dei Premi Bodil 2017:



Miglior film danese

In the Blood – Rasmus Heisterberg (Danimarca)

Miglior attrice

Trine Dyrholm – The Commune (Danimarca/Svezia/Paesi Bassi)

Miglior attore

Søren Malling – Parents (Danimarca)

Miglior attrice secondaria

Victoria Carmen Sonne – In the Blood

Miglior attore secondario

Lars Mikkelsen – The Day Will Come (Danimarca/Svezia)

Miglior film non americano

Toni Erdmann – Maren Ade (Germania/Austria)

Miglior film americano

The Revenant – Alejandro González Iñárritu

Miglior fotografia

Maria von Hausswolff – Parents

Miglior documentario

The War Show – Andreas Møl Dalsgaard, Obaidah Zytoon (Danimarca/Finlandia/Siria)

Miglior sceneggiatura originale

Christian Tafdrup – Parents

Bodil speciale

Christina Rosendahl, presidente dell’Associazione dei registi danesi

Bodil d’onore

L'attore Henning Jensen

Premio Henning Bahs

La scenografa Jette Lehmann – Parents

Streaming Prize

A Conspiracy of Faith – Hans Petter Moland (Danimarca/Germania/Svezia/Norvegia)

(Tradotto dall'inglese)