Strangled trionfa agli Hungarian Film Awards

di Fabien Lemercier

06/03/2017 - Il film di Árpád Sopsits è consacrato miglior film e si aggiudica nove trofei. Cinque ricompense per Kills on Wheels di Attila Till

La seconda edizione degli Hungarian Film Awards è stata ampiamente dominata dal thriller noir Strangled (A martfűi rém) di Árpád Sopsits che si è imposto in nove categorie, tra cui quelle del miglior film dell’anno 2016, del miglior regista e della miglior attrice Zsófia Szamosi. Prodotto da Gabor Ferenczy e Attila Tozser per Focus Fox Studio, Strangled si ispira a eventi realmente accaduti tra il 1957 e il 1967 in una piccola città ungherese, dove un serial killer diede parecchio filo da torcere agli investigatori messi sotto forte pressione dal potere comunista dell’epoca, tra l’insurrezione di Budapest e la primavera di Praga. Il film è venduto nel mondo dall’Hungarian National Film Fund.

Un altro lungometraggio si è distinto in modo particolare: Kills on Wheels di Attila Till. Prodotto da Judit Stalter per Lakoon Cinema, il film scoperto a Karlovy Vary, in apertura della sezione East of the West, si è aggiudicato cinque trofei, tra cui quello del miglior attore (Szabolcs Thuróczy) e della miglior sceneggiatura (il regista stesso).

Si segnala inoltre che il titolo del miglior documentario è andato a Soul Exodus di Csaba Bereczki e quello del miglior film d’animazione a Love di Réka Bucsi.

Palmarès:

Miglior film

Strangled - Árpád Sopsits (prodotto da Ferenczy Gábor e Tőzsér Attila)

Miglior regista

Árpád Sopsits - Strangled

Miglior direzione della fotografia

Gábor Szabó - Strangled

Miglior sceneggiatura

Attila Till - Kills on Wheels

Miglior attrice

Zsófia Szamosi - Strangled

Miglior attore

Szabolcs Thuróczy - Kills on Wheels

Miglior ruolo secondario femminile

Eszter Ónodi - Just Drop Dead

Miglior ruolo secondario maschile

Ádám Fekete - Kills on Wheels

Miglior montaggio

Zoltán Kovács - Strangled e Loop

Miglior musica

Márk Moldvai - Strangled

Migliori maschere

Ancsa Kriskó - Strangled

Miglior trucco

Szandra Gerö - Kills on Wheels

Migliori costumi

Györgyi Szakács - Strangled

Miglior disegno visivo

Rita Dévényi e Árpád Sopsits - Strangled

Miglior sonoro

Tamás Zányi - The Carer e Kills on Wheels

Miglior documentario

Soul Exodus - Csaba Bereczki

Miglior cortometraggio

Sing (Mindenki) - Kristóf Deák

Miglior film d’animazione

Love - Réka Bucsi

Miglior Film TV

Szürke senkik - István Kovács

Miglior sceneggiatura/TV

Iván Tasnádi - Memo

Miglior regista/TV

István Kovács - Szürke senkik

Miglior attore/TV

József Kovács - Szürke senkik

Miglior attrice/TV

Vica Kerekes - Tranzitidő

Premio del pubblico

#Sohavégetnemérös - Daniel Tiszeker

(Tradotto dal francese)