Requiem for Mrs. J. vince ai premi serbi del FEST di Belgrado

di Vladan Petkovic

07/03/2017 - Bojan Vuletić sbaraglia la concorrenza nazionale e vince per Miglior Film, Migliore Regia e Sceneggiatura, mentre Quit Staring at My Plate domina tra i film internazionali

Si è conclusa nel weekend con due cerimonie la 45a edizione del FEST - Festival Internazionale del cinema di Belgrado (24 febbraio – 5 marzo), che dallo scorso anno ospita anche la consegna dei premi nazionali serbi. Questi ultimi sono stati conferiti sabato, mentre domenica si è svolta la serata di chiusura con l’attribuzione dei premi ai film in corsa nella competizione internazionale.

Requiem for Mrs. J. di Bojan Vuletić, presentato alla Berlinale nella sezione Panorama Special, ha trionfato nella competizione nazionale, ricevendo il Belgrade Victor Award e vincendo nelle categorie Miglior Film, Migliore Regia e Migliore Sceneggiatura, oltre che per la Migliore Attrice con Mirjana Karanović.

Lazar Ristovski è stato eletto Miglior Attore per il suo ruolo nel film di Miloš Radović Train Driver's Diary . Il Premio della Giuria è andato a Wind di Tamara Drakulić, mentre Afterparty di Luka Bursać, mostrato in anteprima proprio al FEST, si è aggiudicato la statuetta come Miglior Opera Prima.

La giuria era composta dall’attrice croata Ksenija Marinković, dagli sceneggiatori e registi serbi Miroslav Momčilović e Boban Skerlić,dall’attore francese Jean-Marc Barr e dall’ex direttore del Croatian Audiovisual Centre, Hrvoje Hribar.

Per quanto riguarda la competizione internazionale, la regista croata Hana Jušić e il suo Quit Staring at My Plate si sono visti consegnare il Belgrade Victor per il Miglior Film e la protagonista del film, Arijana Čulina, ha vinto come Miglior Attrice.

La giuria internazionale – formata dal regista serbo Srdan Golubović, da Sergej Trifunović e Branka Katić, dal produttore croato di stanza a Parigi Čedomir Kolar, e dal cineasta croato Dalibor Matanić – ha consegnato il suo premio a Heartstone di Guðmundur Arnar Guðmundsson, vincitore anche per la Miglior Opera Prima, e nella categoria Miglior Regia al russo Kirill Serebrennikov per il film The Student.

Inoltre, lo sloveno Damjan Kozole ha ricevuto il "Nebojša Djukelić" come Miglior Film Regionale per Nightlife , e il premio del pubblico è andato a Paterson di Jim Jarmusch.

Ulteriori premi sono stati attribuiti in altre competizioni. Ecco di seguito la lista completa:

Competizione nazionale

Belgrade Victor per Miglior Film

Requiem for Mrs. J. - Bojan Vuletić

Premio della Giuria

Wind - Tamara Drakulić

Miglior Regia

Bojan Vuletić - Requiem for Mrs. J.

Miglior Sceneggiatura

Bojan Vuletić - Requiem for Mrs. J.

Miglior Attore

Lazar Ristovski - Train Driver's Diary

Miglior Attrice

Mirjana Karanović - Requiem for Mrs. J.

Miglior Opera Prima

Afterparty - Luka Bursać

"Milutin Čolić" Politika Award

Requiem for Mrs. J. - Bojan Vuletić

Competizione internazionale

Belgrade Victor per Miglior Film

Quit Staring at My Plate - Hana Jušić (Croazia/Danimarca)

Premio della Giuria

Heartstone - Guðmundur Arnar Guðmundsson (Islanda/Danimarca)

Miglior Regia

Kirill Serebrennikov - The Student (Russia)

Miglior Sceneggiatura

Argyris Papadimitropoulos - Suntan (Grecia/Germania)

Miglior Attrice

Arijana Čulina - Quit Staring at My Plate

Miglior Attore

Pyotr Skvortsov - The Student

Miglior Opera Prima

Heartstone - Guðmundur Arnar Guðmundsson

“Nebojša Djukelić" Award

Nightlife - Damjan Kozole (Slovenia/Macedonia/Bosnia Erzegovina)



Programma Frontiere

NIN Award per Miglior Film

Rocco - Thierry Demaizière, Alban Teurlai (Francia)

Premio Speciale della Giuria

Under the Shadow - Babak Anvari (Giordania/Qatar/Regno Unito)

Premi FEDEORA

Competizione Nazionale

Train Driver's Diary - Miloš Radović

Competizione Internazionale

The Student - Kirill Serebrennikov

Premio del pubblico "Gorki List"

Paterson - Jim Jarmusch (Stati Uniti/Germania)

(Tradotto dall'inglese)