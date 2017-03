Anticipo sugli incassi per Jessica Forever

di Fabien Lemercier

09/03/2017 - Il CNC sosterrà il primo lungometraggio del duo Caroline Poggi - Jonathan Vinel, e quelli di Florence Miailhe, Filippo Meneghetti e Vanessa Filho

Quattro progetti di opere prime sono stati selezionati nel corso della 1a sessione 2017 del primo collegio dell’anticipo sugli incassi del CNC. Tra questi si distingue Jessica Forever di Caroline Poggi e Jonathan Vinel, duo vincitore dell’Orso d’oro del cortometraggio alla Berlinale 2014 con Tant qu’il nous reste des fusils à pompe e nuovamente selezionato in competizione nella capitale tedesca nel 2016 con Notre héritage. Scritta dai due cineasti, la sceneggiatura è costruita attorno a un gruppo di giovani violenti, di guerrieri che aspirano a vivere in pace. Ciò che li unisce e li rasserena è Jessica, una giovane donna con cui cercano di creare un mondo dove avranno il diritto di restare vivi... La produzione è guidata da Emmanuel Chaumet per Ecce Films e il film sarà coprodotto da Arte France Cinéma.

Il CNC sosterrà un altro progetto, ma d’animazione, che ha ricevuto anche il supporto di Arte France Cinéma: La Traversée di Florence Miailhe. Conosciuta per la sua tecnica di pittura a olio davanti alla camera e il suo universo poetico che le è valso numerosi premi per i suoi corti (menzione speciale del Premio Jean Vigo per Hammam nel 1991, César del miglior corto nel 2002 per Au premier dimanche d’août, menzione speciale della giuria a Cannes nel 2006 per Conte de quartier, Cristallo d’onore ad Annecy nel 2015), la cineasta ha scritto la sceneggiatura del suo primo lungometraggio con Marie Desplechin. La trama racconta il viaggio iniziatico di un fratello e una sorella che tentano di scappare dai loro persecutori per raggiungere un paese dal regime più clemente. Attraverseranno un continente consumato dalla caccia ai migranti e dovranno sopravvivere ad alcune prove, al contempo fantastiche e reali, prima di raggiungere il Nuovo Mondo, liberi. La produzione è affidata a Les Films de l’Arlequin.

Un anticipo sugli incassi è stato anche attribuito a Deux di Filippo Meneghetti. Prodotto da Paprika Films, il film la cui sceneggiatura è stata scritta dal regista con Malysone Bovorasmy e Florence Vignon, sarà incentrata su due pensionate profondamente innamorate l’una dell’altra. Agli occhi degli altri, sono semplici vicine. Nel quotidiano, vanno e vengono tra i due appartamenti che condividono all’ultimo piano del loro immobile. Ma un giorno, avviene un evento tragico e le porte si chiudono…

Infine, il CNC sosterrà Gueule d'ange di Vanessa Filho che sarà prodotto da De Films en aiguille. Scritta dalla regista con Diastème e François Pirot, la sceneggiatura ruota attorno a una giovane donna autodistruttiva che vive da sola con sua figlia di otto anni di cui non capisce la sofferenza: la bambina beve di nascosto. Una notte, dopo un incontro in un locale, la madre decide di partire e di lasciare sua figlia che si ritrova abbandonata a se stessa…

