Annunciati i nominati all’EFA Young Audience Award

di Fran Royo

10/03/2017 - La mia vita di zucchina, Goodbye Berlin e The Girl Down Loch Änzi sono i tre titoli che concorreranno al premio

I tre candidati all’EFA Young Audience Award 2017 hanno origini tedesche, svizzere e francesi. L'European Film Academy ha annunciato i tre titoli: Goodbye Berlin di Fatih Akin, dalla Germania; La mia vita di zucchina , coproduzione svizzero-francese di Claude Barras; e un film svizzero, The Girl Down Loch Änzi di Alice Schmid.

Le nomination sono state espresse da un comitato internazionale composto da Illia Dyadik (Ucraina), di Children KinoFest; Michael Habauer (Germania), di Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e.V.; Selma Mehadžić (Croazia), dello Zagreb Film Festival; Marta Nieto Postigo (Spagna), di Drac Màgic; e Hilde Steenssens (Belgio), di Filemon.

I tre film nominati saranno proiettati davanti a un pubblico di età dai 12 ai 14 anni in 31 paesi dell’Europa, e saranno i giovani spettatori a comporre la giuria e a scegliere il vincitore. Una volta concluso il voto, i portavoce della giuria trasmetteranno i risultati nazionali in diretta, con una video conferenza, a Erfurt (Germania) dove il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di premiazione trasmessa in streaming su yaa.europeanfilmawards.eu. Il sito raccoglie anche tutte le informazioni riguardo ai film nominati e le città europee dove saranno proiettati.

Come l’anno scorso, a questa sesta edizione degli EFA Young Audience Award prenderanno parte anche giovani rifugiati. Un’iniziativa che mira all’integrazione ed è una risposta all’attuale situazione migratoria che l’Europa sta vivendo. E’ la seconda volta che la città di Berlino partecipa all’iniziativa ed è proprio qui che l’European Film Academy e l’Accademia delle Arti riuniranno ragazzi berlinesi e giovani rifugiati in “welcome classes”, dove tutti insieme guarderanno i film nominati, ne discuteranno e voteranno il vincitore.

