L’Ordre des médecins nel mirino di David Roux

di Fabien Lemercier

13/03/2017 - Jérémie Renier, Zita Hanrot e Marthe Keller nel cast del primo lungmometraggio del cineasta. Una produzione ElianeAntoinette che sarà venduta da Pyramide

Primo ciak il 29 maggio prossimo nella regione Centro-Valle della Loira per L’Ordre des médecins di David Roux. Sviluppato nell’ambito del laboratorio di sceneggiatura della Fémis e passato per Emergence, il film sarà il primo lungometraggio del regista apprezzato per il cortometraggio Leur jeunesse e che aveva co-sceneggiato Donde esta Kim Basinger? (Gran Premio della competizione nazionale a Clermont-Ferrand nel 2010).

Nel cast figurano il belga Jérémie Renier (molto noto per le sue performance con i fratelli Dardenne, in particolare in L'Enfant ; nominato al premio Lumières 2016 del miglior attore per Ni le ciel ni la terre , al César 2015 del miglior ruolo secondario per Saint Laurent e al César 2013 del miglior attore per Cloclo ; reduce dal set di Amant double di François Ozon), l’astro nascente Zita Hanrot (César 2016 della miglior promessa per Fatima , sugli schermi in De sas en sas , e che vedremo presto in K.O. e La fête est finie), l'icona svizzera Marthe Keller (ammirata di recente in Amnesia e Dopo l’amore ), Maud Wyler (2 automnes 3 hivers ) e Alain Libolt (La nobildonna e il duca ).

Scritta da David Roux in collaborazione con Julie Peyr (nominata al César 2016 della miglior sceneggiatura originale per I miei giorni più belli e al César 2014 del miglior adattamento per Jimmy P. ), la sceneggiatura è centrata su Simon, 37 anni, medico agguerrito che sfiora la morte tutti i giorni nel suo reparto di terapia intensiva. Da bravo professionista, ha imparato a proteggersi. Ma quando sua madre viene ricoverata in condizioni critiche, in un reparto vicino, la dimensione intima e professionale si scontrano brutalmente. Tutto l’universo di Simon, tutte le sue certezze e le sue convinzioni vacillano. Fino a rimettere in discussione la sua vocazione…

Prodotto da Candice Zaccagnino per ElianeAntoinette, L’Ordre des médecins è coprodotto da Olivier Aknin per Reboot Films. Pre-acquistato da Canal+ e OCS, il film beneficia anche del sostegno di Ciclic (regione Centro-Valle della Loira). La direzione della fotografia è affidata a Chrystel Fournier (che ha lavorato sui tre film di Céline Sciamma, ma anche su These Are the Rules di Ognjen Svilicic). La distribuzione in Francia e le vendite internazionali saranno guidate da Pyramide.

(Tradotto dal francese)