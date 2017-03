Alice nella città nel circuito dell’EFA Young Audience Award

di Camillo De Marco

13/03/2017 - La sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni si occuperà di organizzare il Young Audience Film Day il 7 maggio

Sono tre le città italiane entrate nel circuito dell’European Film Academy per l’assegnazione del premio EFA Young Audience Award 2017 (leggi l’articolo): Firenze con la Fondazione Stensen; Roma, con Alice nella città in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma; Torino, con il Museo Nazionale del Cinema.

Il 7 maggio, Young Audience Film Day, saranno proiettati in contemporanea in 31 paesi d'Europa per un pubblico selezionato che va dai 12 ai 14 anni i tre film nominati: Goodbye Berlin di Fatih Akin, The Girl Down Loch Änzi di Alice Schmid, La mia vita di zucchina di Claude Barras). Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, si occuperà di organizzare l’evento a Roma: saranno selezionati 120 ragazzi che avranno accesso alle proiezioni, a seguito delle quali avranno la possibilità di dialogare con coetanei del resto d’Europa per decidere chi merita l’EFA Young Audience Award 2017. Come risposta all'attuale situazione europea, anche durante questa sesta edizione degli EFA Young Audience Award a votare saranno chiamati i giovani rifugiati, che insieme agli altri ragazzi decideranno quale sarà il film migliore, annunciato durante una cerimonia di premiazione trasmessa in live streaming su yaa.europeanfilmawards.eu.

Da notare che uno dei film nominati, Goodbye Berlin, era stato presentato in anteprima internazionale durante l’ultima edizione di Alice nella città, a ottobre 2016. “Questa nuova esperienza – affermano i curatori della manifestazione Fabia Bettini e Gianluca Giannelli – fa parte di un percorso intrapreso anni fa dedicato alla promozione del cinema europeo di qualità, e rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un percorso di attività dedicato alla film literacy che stiamo cercando assieme alla Fondazione Cinema per Roma di promuovere nel corso dell’ anno, assieme a Scelte di Classe, il progetto per portare l’ora del cinema a scuola, presentato lo scorso ottobre al Mia - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo.”