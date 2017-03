Una bella vetrina per "L'Europe autour de l'Europe"

di Fabien Lemercier

14/03/2017 - 100 film da 30 paesi europei in programma alla 12a edizione della manifestazione che si svolgerà a Parigi e in Ile-de-France dal 15 marzo al 16 aprile

Si apre domani con Fados di Carlos Saura la 12a edizione del festival "L'Europe autour de l'Europe" che proporrà dal 15 marzo al 16 aprile, in una ventina di cinema, scuole e università di Parigi e della regione Ile-de-France, un ricco programma di 100 film provenienti da 30 paesi europei. Tra gli altri eventi, la manifestazione guidata da Irena Bilić presenterà un focus sul cinema portoghese (da Miguel Gomes a Teresa Villaverde, passando per i numi tutelari Manoel de Oliveira, Paulo Rocha, Joao César Monteiro, João Botelho), alcuni "Omaggi ai maestri" (in particolare Andrzej Wajda, Milos Forman e Pierre Étaix, curato dall’ospite d’onore del festival, Jean-Claude Carrière) e una sezione tematica "Migrazioni" che include una selezione che va dal muto alle opere conteporanee (in partenariato con la Fondazione Seydoux-Pathé).

In competizione, nove lungometraggi di finzione ancora inediti in Francia si contenderanno il premio Sauvage 2017 che sarà assegnato da una giuria presieduta dal cineasta ungherese Istvan Szabó. Tra i titoli in lizza (che saranno proiettati dall’11 al 15 aprile) spiccano Godless della bulgara Ralitza Petrova (Pardo d’oro a Locarno), Saint Georges del portoghese Marco Martins (che è valso a Nuno Lopes il premio del miglior attore della sezione Orizzonti a Venezia), Mister Universo dell’italiana Tizza Covi e dell’austriaco Rainer Frimmel (menzione speciale della giuria a Locarno), The Curve del giordano Rifqi Assaf (coprodotto dalla società francese Eaux Vives Productions), Lily Lane dell’ungherese Bence Fliegauf (scoperto al Forum della Berlinale) e Family Film dello sloveno Olmo Omerzu (svelato a San Sebastian ed eletto miglior film ceco del 2016 dai critici nazionali). Tre documentari completano la selezione: Donkeyote dello spagnolo Chico Pereira (apprezzato lo scorso gennaio a Rotterdam), Spira Mirabilis del duo italiano Massimo D'Anolfi - Martina Parenti (presentato in concorso a Venezia) e Blue Velvet Revisited del tedesco Peter Braatz.

Per il secondo anno consecutivo, il festival "L'Europe autour de l'Europe" dedicherà una sezione competitiva (battezzata "Presente") al documentario, con nove lungometraggi che saranno proiettati dal 5 al 9 aprile. Tra questi figurano Austerlitz dell’ucraino Sergeï Loznitsa (che potremmo ritrovare al prossimo Festival di Cannes con il film di finzione A Gentle Creature), presentato a Venezia fuori concorso, Normal Autistic Film di Miroslav Janek (fresco vincitore del Leone del miglior documentario ceco dell’anno) e Woman and the Glacier del lituano Audrius Stonys (che ha avuto la sua prima mondiale all'IDFA). Sono in corsa anche la coproduzione turco-tedesca The Others di Ayşe Polat (premiato a Istanbul e a DOK Leipzig), la produzione portoghese Maybe Desert Perhaps Universe di Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes, Brother Jakob del tedesco Eli Roland Sachs, A Bastard Child dello svedese Knutte Wester (un film di 57 minuti) e Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros di Jürgen Hansen e Pierre-Emmanuel Le Goff, che segue l’addestramento dell’astronauta francese in vista della sua missione nella Stazione Spaziale Internazionale. Da notare infine che gli italiani Massimo D'Anolfi e Martina Parenti sono presenti in entrambe le competizioni poiché il loro L'infinita fabbrica del duomo è selezionato nella sezione "Presente".

(Tradotto dal francese)