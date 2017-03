A Varsavia la Mostra del Nuovo Cinema Italiano

di Camillo De Marco

14/03/2017 - Quest'anno 9 tra la migliori produzioni italiane del 2016 saranno proposte al pubblico di altre 5 città polacche: Cracovia, Breslavia, Poznań, Lublino e Stettino

Da giovedì 16 a martedì 21 marzo 2017 si terrà la VI edizione della rassegna Cinema Italia Oggi - Mostra del Nuovo Cinema Italiano, organizzata a Varsavia in collaborazione con Cinecittà Luce e Cinema Muranów - Gutek Film. Quest'anno, d'intesa con l'Istituto Italiano di Cracovia, 9 tra la migliori produzioni italiane del 2016 saranno proposte al pubblico di altre 5 città polacche, Cracovia, Breslavia, Poznań, Lublino e Stettino.

In programma la commedia campione di frequenza incassi di tutti i tempi Quo vado di Gennaro Nunziante con Checco Zalone; l'opera prima di Gianclaudio Cappai Senza lasciare traccia, con Michele Riondino, Valentina Cervi, Vitaliano Trevisan; quelo he è considerato il miglior film italiano del 2016, Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese (distribuito in Polonia da Aurora Film), Le confessioni di Roberto Andò e altri titoli indicati come autentiche rivelazioni nella passata stagione: Orecchie di Alessandro Aronadio, Fiore di Claudio Giovannesi, Il più grande sogno di Michele Vannucci, e Veloce come il vento di Matteo Rovere, che inaugurerà la rassegna a Varsavia.

Matteo Rovere, Gianclaudio Cappai e Alessandro Aronadio saranno presenti alle proiezioni dei rispettivi film e al tradizionale incontro con gli spettatori del Kino Muranów.