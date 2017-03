Adil El Arbi, Bilall Fallah e Stijn Coninx sostenuti da Screen Flanders

di Aurore Engelen

17/03/2017 - Screen Flanders investirà un totale di 1,45 milioni di euro ripartiti tra nove produzioni audiovisive belghe e internazionali

Screen Flanders sosterrà per la sua terza sessione 2016 film belgi come il nuovo di Stijn Coninx, o Patser del duo Adil El Arbi e Bilall Fallah, ma anche coproduzioni internazionali come The Angel Makers del regista inglese Jon Amiel con protagoniste la star di Mad Men, Christina Hendricks, ed Emily Watson, o la serie criminale belgo-svedese Hassel.

Quattro dei nove progetti selezionati sono film belgi. E’ molto atteso Patser, terzo film di Adil El Arbi e Bilall Fallah, dopo il grande successo di Black e il loro viaggio negli Stati Uniti per le riprese del pilota della serie Snowfall, fra gli altri. Si tratterà ancora una volta di un thriller alquanto muscolare, che si svolge nel mondo della droga, con protagonisti quattro buoni a nulla del quartiere ‘t Kiel’ di Anversa pronti a tutto pur di diventare gangster leggendari. Si lanciano nel pieno di una guerra tra gang e si lasciano trascinare in un vortice criminale che ha ripercussioni fino in Colombia. L’inizio delle riprese è annunciato per inizio maggio, il film sarà nuovamente prodotto da A Team Productions, e coprodotto da 10:80 Films, la società creata da Nabil Ben Yadir (Angle Mort , La Marche , Les Barons ) e Benoît Roland (Wrong Men Production).

L'altro atteso ritorno è quello di Stijn Coninx (Soeur Sourire , Marina ) su un progetto che covava da tanto tempo, Niet Schieten, ispirato a un fatto che sconvolse la cronaca belga dell’epoca, la Banda di Nivelles. Il film è guidato da Eyeworks. Gli altri progetti belgi sostenuti sono Coureur di Kenneth Mercken, la storia di un giovane ciclista fiammingo che mette la sua vita da parte per diventare il migliore, prodotto da Czar, e diretto da un ex ciclista (il film ha ottenuto il Premio del Miglior pitch alla prima edizione di Flanders Next), e Rosie & Moussa di Dorothée van den Berghe, prodotto da Caviar.

Le coproduzioni internazionali sostenute sono The Angel Makers di Jon Amiel (Regno Unito), Electric Girl di Ziska Riemann (Germania), Fenix di Shariff Korver (Paesi Bassi), Grenslanders di Erik de Bruyn (Paesi Bassi) e Hassel di Amir Chamdin e Eshref Reybrouck (Svezia).

(Tradotto dal francese)