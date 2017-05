Il Federal Film Board tedesco stanzia 1,69 milioni di euro in sostegno alla produzione

di Birgit Heidsiek

15/05/2017 - Tra i film finanziati dal FFA figurano le prossime opere di Sebastian Schipper, Florian Gallenberger, Patrick Vollrath e Ute von Münchow-Pohl

Il German Federal Film Board (FFA) ha dato il via libera al finanziamento di quattro lungometraggi, per un totale di 1,69 milioni di euro stanziati. Tra i registi che beneficeranno del fondo per i loro prossimi progetti, troviamo il cineasta e sceneggiatore Sebastian Schipper (Victoria ), i premi Oscar Florian Gallenberger (Colonia ) e Patrick Vollrath (Everything Will Be Okay), e la regista di film d’animazione Ute von Münchow-Pohl (Rabbit School – Guardians of the Golden Egg ).

Per il road movie di Schipper, intitolato Caravan, e per la cui sceneggiatura l’FFA ha già accordato un finanziamento, la società di produzione Missing Link Films riceverà 450.000€. Il film racconta L’amicizia tra un diciassettenne inglese e un adolescente senegalese, in viaggio insieme attraverso l’Europa.

In Grüner wird’s nicht di Florian Gallenberger, invece, un giardiniere si appresta a decollare a bordo del suo vecchio aeroplano. La trama è stata scritta da Gernot Gricksch, come adattamento dell’omonimo romanzo di Jockel Tschiersch, che vede appunto protagonista un giardiniere deciso a scappare prima che qualcuno si impossessi del suo velivolo. Un’avventura che per la quale l’FFA ha assicurato alla Majestic Filmproduktion una cifra di partenza di 390.000€. Altra pellicola ambientata tra i cieli è il thriller di Vollrath 7500, sul dirottamento di un aereo di linea A319. Per portare avanti questo progetto, la Augenschein Filmproduktion ha ottenuto un supporto alla produzione di 350.000€.

Infine, in Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen, Ute von Münchow-Pohl ci fa conoscere un gruppo di occupati folletti, che trova la propria strada in una pasticceria di Colonia. Sceneggiato da Jan Strathmann, il film d’animazione sarà prodotto da Akkord Filmproduktion, che ha ricevuto un sostegno di 500.000€.

(Tradotto dall'inglese)