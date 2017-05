Cannes NEXT presenta il primo mercato di cinema in realtà virtuale del mondo

di Vassilis Economou

15/05/2017 - CANNES NEXT: la quarta edizione dell’innovativa piattaforma che avrà luogo a Cannes svela il suo programma

La più innovativa piattaforma del mondo sta per tornare per la quarta volta al Marché du Film di Cannes. Per i primi cinque giorni di festival, dal 17 al 21 maggio, NEXT sarà il luogo di ritrovo imprescindibile per chiunque voglia avventurarsi oltre i format del cinema odierno ed esplorare cosa potrebbe riservarci il futuro. Quest’anno, l’innovazione si spingerà ancora più in là, dal momento che NEXT verrà trasformato nel primo mercato al mondo del cinema in realtà virtuale.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Inoltre, sposterà la sua location verso il cuore pulsante del festival, presso il Palais des Festivals et des Congrès, piano -1, corsia 14. L’elevato numero di espositori è anche quest’anno notevole, ma la forza di NEXT risiede sempre nello spazio dedicato a incontri, conferenze e proiezioni, con una rassegna impressionante di titoli, che vanno a coprire tutti gli aspetti della produzione di film di realtà virtuale.

I visitatori provvisti di un badge del Marché du Film avranno l’opportunità unica di esplorare il panorama della realtà virtuale attraverso tre modi diversi. Per iniziare, facendo tappa negli stand degli espositori, dove potranno discutere con autentici esperti di questi nuovi formati. Per un’esperienza collettiva cinematografica a tutto tondo, il NEXT VR Theatre è invece disponibile ad accogliere un pubblico limitato di 30 persone a proiezione, con sei sessioni al giorno di film a tema. Infine, per coloro che preferiscono l’opzione on-demand, la VR Video Library di NEXT proietterà tre nuovi film ogni giorno in ognuna delle sue stazioni pop-up, che offriranno un’esperienza interattiva e multisensoriale. Un’altra possibilità sarà quella di inforcare gli occhiali per la realtà virtuale e seguire sullo schermo una selezione di quasi 80 opere, realizzate da diversi registi e, ovviamente, dagli espositori di NEXT.

Una serie di sessioni specializzate si terrà nell’esclusiva sala conferenze adibita a NEXT. Ogni giorno, professionisti del settore, relatori, registi, creatori e produttori esecutivi, si ritroveranno per discutere e analizzare il futuro del cinema, la varietà delle forme di narrazione, le sfide e le opportunità di crescita finanziaria che i nuovi aspetti della realtà virtuale rappresentano per l’industria. Jérôme Paillard, direttore esecutivo del Marché du Film, non ha nascosto il proprio entusiasmo: “siamo davvero eccitati all’idea di allargare le attività del nostro mercato alla RV quest’anno. Il nostro obiettivo è quello di offrire una reale occasione alla RV di crescere all’interno dell’industria cinematografica e di incoraggiare un buono scambio tra i professionisti”.

Gli espositori che parteciperanno alla quarta edizione di NEXT sono: Cineuropa, &Samhoud Media, B3 Biennial of the Moving Image, Captiz, Dontneedroads (Opside.co), French View, Génération Numérique (Screen4All), Geneva International Film Festival, Indiecam, Kaemo, Lytro, MANND, MEI Group, Miriquidifilm, MyRole, Penrose Studios, Setkeeper-Melusyn, VRrOOm, Wide (ADEF) e Within.

Si può consultare il programma completo dell’edizione di quest’anno di NEXT qui.

(Tradotto dall'inglese)