Altitude rivela il suo programma per il Marché du Film di Cannes

di Naman Ramachandran

15/05/2017 - Tra i titoli in catalogo, troviamo Guns Akimbo, Beats e The Boy Downstairs

Altitude Film Sales ha annunciato una solida lista di film che quest’anno presenterà al Marché du Film di Cannes. Uno dei titoli più attesi è senza dubbio la commedia d’azione della società statunitense Occupant Entertainment, Guns Akimbo, interpretata da Daniel Radcliffe e diretta dal regista e sceneggiatore Jason Lei Howden. Joe Neurauter e Felipe Marino la producono per la Occupant, Michael Mailis rappresenterà il film invece per conto della Hyperion Entertainment (Stati Uniti), mentre Will Clarke e Andy Mayson della Altitude Films sono produttori esecutivi. Altitude e Occupant presenteranno il progetto ai compratori internazionali presenti sulla Croisette.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

L’emozionante storia d’amore The Boy Downstairs di Sophie Brooks, già proiettata al festival di Tribeca e con Zosia Mamet e Matthew Shear nel ruolo di protagonisti, è un altro piatto forte nel menu della Altitude. Il film è prodotto da Dan Clifton per l’americana Cliffbrook Films, con la collaborazione di David Brooks e della Motion Picture Capital, e Paul Brooks in veste di produttore esecutivo. La Altitude Film Distribution ha acquistato i diritti per la distribuzione nel Regno Unito della pellicola.

Beatsdi Brian Welsh, su alcuni amici che passano insieme un’ultima festa in una notte d’estate del 1994, è prodotto da Camilla Bray di Rosetta Films (Stati Uniti) e verrà venduto a Cannes da Altitude Film Sales insieme a Wild Bunch. La Altitude è inoltre incaricata della distribuzione del film nelle sale inglesi, mentre la Wild Bunch in quelle francesi.

C’è fermento anche per il documentario Maradona di Asif Kapadia. Completano la lista la commedia Come As You Aredi Hans Canosa, interpretata da Isla Fisher e George MacKay; il film drammatico di Marc Meyers My Friend Dahmer, con Ross Lynch e Anne Heche; la commedia drammatica di Peter Kline e Pete Shanel Four Seasons, interpretata da Frances Conroy e Emma Roberts; il racconto d’animazione per bambini di Hiromasa Yonebayashi Mary and the Witch’s Flower; la commedia Dead in a Week: Or Your Money Backdi Tom Edmund, con Tom Wilkinson e Aneurin Barnard (leggi l’articolo); il thriller di Suzi Ewing 10x10, con Luke Evans e Kelly Reilly; il thriller sovrannaturale Ghost Storiesdi Jeremy Dyson e Andy Nyman, con Martin Freeman e Andy Nyman nel cast(articolo); Black 47 di Lance Daly, storia drammatica di una vendetta con protagonisti Hugo Weaving e Jim Broadbent (articolo); il documentario diretto da Lili Fini Zanuck Eric Clapton: A Life in 12 Bars (articolo); il documentario Whitney Houston di Kevin Macdonald (titolo provvisorio - articolo); il thriller di Johannes Roberts 47 Meters Down, con Claire Holt e Mandy Moore (articolo) e molti altri ancora.

Al Marché du Film saranno presenti il direttore generale di Altitude Mike Runagall, insieme alla direttrice delle vendite Vicki Brown, al responsabile del marketing internazionale Robin Andrews, e a quello esecutivo Charlie Kemball e all’assistente alle vendite internazionali Jordan Allwood.

(Tradotto dall'inglese)