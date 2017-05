Bankside Films sbarca sulla Croisette con una serie di progetti di qualità

di Naman Ramachandran

17/05/2017 - Tra i titoli rappresentati, A Kid Like Jake, Dabka e Steel Country

La britannica Bankside Films rappresenterà una serie di progetti di qualità al Marché du Film di Cannes. Tra i titoli in pre-produzione, il dramma familiare A Kid Like Jake di Silas Howard (Stati Uniti), con protagonisti Claire Danes, Jim Parsons, Octavia Spencer e Priyanka Chopra; il dramma immerso nel mondo della musica di Reed Morano, ancora senza titolo, con protagonisti Jeff Bridges e Diane Lane (Regno Unito/Stati Uniti); l’inaspettata love story Party of the Century di Robert Pulcini e Shari Springer Berman (Regno Unito/Stati Uniti), con Jack O’Connell, Chloe Grace Moretz e Josh Gad; l’horror di Lee Cronin The Hole in the Ground (Irlanda/Regno Unito/Belgio/Finlandia), con Seána Kerslake; e la commedia drammatica Stand By di Armando Bo (Stati Uniti), con Ed Helms, Bel Powley e Jack Huston.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

I titoli in post-produzione includono l’horror Possum di Mathew Holness (Regno Unito), con Sean Harris e Alun Armstrong; e Steel Country di Simon Fellows (Regno Unito/Stati Uniti), con interpreti Andrew Scott, Bronagh Waugh e Denise Gough. Bankside Films rappresenterà anche un film completato, Dabka di Bryan Buckley (Stati Uniti/Sudafrica/Kenya/Somalia/Sudan) basato su una storia vera e interpretato da Al Pacino, Melanie Griffith e Evan Peters.

La delegazione di Bankside Films presente a Cannes include il co-amministratore delegato Hilary Davis, il direttore Stephen Kelliher, il responsabile sviluppo e produzione Patrick Howson, il direttore vendite internazionali Yana Georgieva, l’addetto vendite internazionali Jake Riley-Hunte, il direttore acquisizioni Charlie Bury e il coordinatore vendite internazionali Krisztina Laszlo.

(Tradotto dall'inglese)