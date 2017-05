Roma Lazio Film Commission presenta Location360 a Cannes

di Vassilis Economou

30/05/2017 - CANNES 2017: Roma Lazio Film Commission ha presentato un’applicazione che offre un’esperienza a 360 gradi, in realtà virtuale, del paesaggio del Lazio

Durante il 70° Festival di Cannes, la Roma Lazio Film Commission ha colto l’occasione per presentare la sua innovativa applicazione Location360. La app, che è stata progettata e introdotta l’anno scorso, permette agli utenti di visitare le location di Roma e del Lazio attraverso un’esperienza in realtà virtuale (VR) a 360 gradi.

L'applicazione offre allo spettatore un'opportunità unica per esplorare un vasto territorio che comprende luoghi speciali in termini di storia e geografia. Dai siti romani alle ville rinascimentali, dalle località di campagna alle montagne e alle isole, il territorio offre una varietà eccezionale di paesaggi. Non dimentichiamo che questa è la regione utilizzata per girare alcune delle scene più iconiche del cinema italiano e internazionale.

Scaricando l’applicazione, sia dall’App Store che da Google Play, e poi utilizzando l’apposito dispositivo di cartone che può trasformare qualsiasi smartphone in un visualizzatore VR, l'utente è in grado di esplorare in grande profondità il paesaggio unico della regione Lazio. E’ il secondo anno che la Lazio Film Commission mostra l'app al Marché du Film, e questa volta lo ha fatto in due diverse aree: allo stand del Lazio Cinema International della Regione Lazio e all’Italian Pavilion, ospitato quest'anno presso l'Hotel Majestic.

Il progetto è stato creato grazie agli sforzi congiunti di Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio, allo scopo di sviluppare l'industria cinematografica e audiovisiva in tutta Roma e nell'area del Lazio.

