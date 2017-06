UNIC nomina un nuovo amministratore delegato

di Birgit Heidsiek

01/06/2017 - Da agosto, Laura Houlgatte Abbott prenderà il posto dell’attuale AD, Jan Runge, alla guida dell’organizzazione

L’Unione internazionale dei cinema (UNIC), che rappresenta gli interessi delle associazioni del settore cinematografico e degli operatori di 36 paesi europei, ha nominato Laura Houlgatte Abbott nuovo amministratore delegato: Houlgatte Abbott prederà pieno possesso della funzione dopo la partenza dell’attuale AD, Jan Runge, prevista in agosto.

“Anzitutto vorrei rendere omaggio al lavoro svolto dall’attuale AD Jan Runge negli ultimi sei anni. La crescente influenza e importanza di UNIC in Europa, come evidenziato dall’alto profilo di coloro che si sono candidati a ricoprire questo ruolo, la dice lunga sui risultati raggiunti dall’organizzazione sotto la sua guida”, ha dichiarato il presidente di UNIC, Phil Clapp. “Sono particolarmente felice che Laura sia stata ora chiamata a costruire su queste fondazioni eccezionali. Il suo contributo a UNIC nell’ultimo paio di anni è stato incredibile, e io e gli altri membri del consiglio abbiamo pensato all’unanimità che lei fosse la persona più adatta per portare avanti il lavoro”.

Houlgatte Abbott approfitterà dell’imminente evento CineEurope, in programma a Barcellona dal 19 al 22 giugno, per presentarsi ai membri di UNIC e all’industria cinematografica. “Sono entusiasta all’idea che il consiglio di UNIC mi abbia offerto questa splendida opportunità per promuovere le forze culturali, sociali e economiche del florido settore cinematografico. Insieme alla nostra talentuosa squadra di Bruxelles, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri membri, i partner industriali e i decisori politici, in modo da assicurare che le visioni degli operatori del settore siano ascoltate e comprese a livello nazionale ed europeo”.

Houlgatte Abbott si è unita alla squadra di UNIC nel marzo 2015 come dirigente degli affari europei. Dopo la laurea in Scienze politiche, ha cominciato a lavorare nel campo della politica culturale dell’Unione europea, trasferendosi dall’Irlanda a Bruxelles nel 2011. Ha prestato servizio presso il British Council e la Federazione degli editori europei. Nelle vesti di dirigente per gli affari europei presso UNIC, ha organizzato la conferenza sul tema “Innovazione e grande schermo” al Parlamento europeo, nel 2016.

