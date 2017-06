Charles Berling e Swann Arlaud in Une histoire de l'art

di Fabien Lemercier

02/06/2017 - I due attori sono coprotagonisti del primo lungometraggio di Lucas Bernard, una produzione di Les Grands Espaces attualmente in fase di riprese

Dal 15 maggio, Lucas Bernard è impegnato nella regione parigina con le riprese del suo primo lungometraggio, Une histoire de l'art. Fattosi notare come romanziere con Les Lacets rouges, come capo-operatore o ancora come regista del corto La place du mort, il cineasta ha riunito nel cast Charles Berling (quattro volte candidato al César come miglior attore, recentemente apprezzato in Elle e in Marie Curie , e presto in sala con Fleuve noir e Marvin), Swann Arlaud (candidata al César 2016 come miglior esordiente per Les anarchistes e interprete in Ni le ciel ni la terre e in Una vita , non è passata inosservata all’ultima Semaine de la Critique cannense con Petit Paysan ) e Jennifer Decker (attrice stabile della Comédie Française, apparsa in pellicole come Lulu and Jimi , D'amour et d'eau fraîche e La corte ).

Scritta da Lucas Bernard, la sceneggiatura ruota attorno Beffrois, un commissario poco entusiasta all’idea di andare in pensione, in particolare dopo il furto di un quadro. È l’eleganza con cui il colpo è stato commesso ad attirare la sua attenzione? È l’audacia del delitto? È la bellezza dell’opera rubata? Beffrois si mette ad investigare come qualcuno che sta mangiando la sua ultima leccornia, scoprendo poco a poco un ladro atipico e imprendibile, isolato ai margini della società e della sua epoca.

Prodotto da Florian Môle per Les Grands Espaces, Une histoire de l'art è una coproduzione di France 3 Cinéma. Pre-acquistato da Canal+ e Ciné+, il film raccoglie inoltre il sostegno, accordato in anticipo sugli incassi, del CNC e della regione Ile-de-France. Si ricordi che il progetto era già stato selezionato nel 2015 dalla residenza di regia Emergence.

Le otto settimane di riprese si svolgeranno a Parigi e dintorni fino all’11 luglio. La distribuzione in Francia e la vendita internazionale della pellicola sono assicurate da Pyramide.

(Tradotto dal francese)