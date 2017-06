Patryk Vega termina di girare Botox

di Ola Salwa

08/06/2017 - Il nuovo film dell’apprezzato regista polacco uscirà nei cinema locali il 29 settembre 2017, grazie a Kino Świat

Botox (Botoks), il nuovo film di Patryk Vega, sarà incentrato sulle vicende di quattro donne professioniste nel campo medico: una chirurga, una ginecologa-ostetrica, la dottoressa di un pronto soccorso e una rappresentante farmaceutica. Ognuna di loro sta attraversando una crisi personale e professionale. La pellicola mira infatti a rivelare il lato oscuro del sistema sanitario polacco. Vega, che ha anche firmato la sceneggiatura, in passato ha già puntato l’attenzione sulle forze dell’ordine del paese, con la trilogia Pitbull, sui servizi segreti, con Secret Wars, e sui costumi legati alle vacanze con Last Minute. Il cast di Botox schiera un ventaglio impressionante di famosi attori polacchi, tra cui troviamo Agnieszka Dygant, Olga Bołądź, Marieta Żukowska, Grażyna Szapołowska, Piotr Stramowski, Sebastian Fabijański e Janusz Chabior. L’opera è prodotta dalla società Vega Investments ed è stata girata a Varsavia, Parigi, Copenaghen e in Kenya. Il ciak finale si è concluso ieri, 7 giugno.

Il film d’esordio di Vega, Pitbull (2005), è da molti considerato uno dei più riusciti film polizieschi del decennio. Con una storia basata su mesi di ricerche e conversazioni con agenti di polizia esauriti, la pellicola è ad oggi uno dei più grandi successi registrati al botteghino polacco. Il secondo e terzo capitolo della trilogia, Pitbull: New Orders e Pitbull: Dangerous Women , entrambi usciti nel 2016, hanno incassato rispettivamente 1,4 e 2,8 milioni di euro. L’uscita di Botox è prevista per il 29 settembre in Polonia e la distribuzione locale verrà gestita da Kino Świat.

(Tradotto dall'inglese)