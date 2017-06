Il Centro cinematografico del Kosovo assegna €800.000 a 18 progetti

di Vladan Petkovic

12/06/2017 - Tra i vincitori, i nuovi progetti di More Raça, Ujkan Hysaj e Astrit Kabashi

Il Centro cinematografico del Kosovo (KCC) ha annunciato i vincitori del suo bando di finanziamento 2017. L’organismo distribuisce €800.000 tra sette film di finzione, cinque corti di finzione, tre film documentari e tre progetti con script in fase di sviluppo.

Tra i vincitori ci sono i nuovi progetti degli acclamati filmmaker More Raça (Home), Ujkan Hysaj (Kolona) e Astrit Kabashi (che ha recitato in e co-firmato Babai ).

La giuria lungometraggi composta dal regista di Three Windows and a Hanging Isa Qosja, il critico cinematografco e direttore programmatore del FilmFestival Cottbus Bernd Buder, il produttore di Nuri Bilge Ceylan Zeynep Atakan, lo scrittore Ramadan Musliu, il produttore Dritan Huqi, il direttore della fotografia Sevdije Kastrati e il regista Artur Tahiraj.

La giuria dei corti, documentari e script in sviluppo includeva il direttore artistico del DokuFest Veton Nurkollari, l’attrice Rebeka Qena, il regista Florent Mehmeti, l’attore e produttore Eshref Durmishi, lo scrittore Adil Olluri, il drammaturgo Jahi Jahiu e il regista Ilir Kabashi.

I progetti di lungometraggi di finzione premiati sono Hana di Ujkan Hysaj, scritto da Fadil Hysaj e prodotto da Kushtrim Koliqi; Close the Door, scritto e diretto da Parta Kelmendi e prodotto da Mirsad Lushtaku; Sunny Hill, scritto e diretto da Blerim Gjoci e prodotto da Blerim Gjinovci; The Family, scritto e diretto da Durim Kryeziu e prodotto da Bardhyl Bejtullahu (opera prima); e le coproduzioni minoritarie One of Us, scritto e diretto da Ergys Meta e prodotto da Agron Kryeziu; Bolero in the Elders’ Villa di Spartak Pecani, scritto da Lindita Jaupaj Fejzaj e Spartak Pecani, e prodotto da Adrian Morina; e Happiness, scritto e diretto da Borjan Zafirovski e prodotto da Vjosa Berisha.

I progetti di corti di finzione premiati sono Scream di Korab Lecaj, scritto da Korab Lecaj e Hazir Haziri, e prodotto da Besar Zahiti; Zone da Astrit Kabashi, scritto da Armend Smajli e prodotto da Granit Limani; Nanë, scritto e diretto da Valbona Jashari e prodotto da Jetmir Zenelaj; She, scritto e diretto da More Raça e prodotto da Sunaj Raça; e Liberty to Choose di Birol Urcan, scritto da Semira Latifi e prodotto da Agron Berisha.

I progetti di documentari premiati sono The Actors of Cannes, scritto e diretto da Mentor Spahiu e prodotto da Izet Morina; Avenge, scritto e diretto da Marija Zidar e prodotto da Latif Hasolli; e Wisdom, scritto e diretto da Bujar Berisha e prodotto da Berat Kryeziu.

I progetti in corso di scrittura premiati sono Hotel Slavia, scritto da Besart Sllamniku e prodotto da Edona Reshitaj; Looking for Venera, scritto e diretto da Norikë Sefa e prodotto da Besnik Krapi; e Ram's Skin, scritto e diretto da Dren Zherka e prodotto da Getoarbë Mulliqi.

(Tradotto dall'inglese)