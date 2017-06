Christophe Le Masne gira Notre petit secret

di Fabien Lemercier

14/06/2017 - Grégory Montel, Philippe Rebbot, Olivia Côte e Lolita Chammah nel cast del primo lungometraggio del regista, guidato da Takami Productions

Ultimi giorni di riprese, fino al 24 giugno, per il primo lungometraggio di Christophe Le Masne: Notre petit secret. Selezionato cinque volte in competizione nazionale a Clermont-Ferrand con altrettanti cortometraggi (nel 2001 con Les inévitables, nel 2002 con Naturellement, nel 2007 con Et alors, premio speciale della giuria nel 2010 con Annie de Francia e menzione speciale nel 2014 con Sexy Dream), il cineasta ha riunito nel cast Grégory Montel (rivelatosi in L'Air de rien e che vedremo presto in Diane a les épaules), Philippe Rebbot (Mariage à Mendoza , Le Petit Locataire ), Olivia Côte (L'Effetto acquatico ), Lolita Chammah (ammirata di recente in Drôles d'oiseaux ), Alex Moreu Garriga, Dominique Valadié e Philippe Nahon.

Scritta da Christophe Le Masne, la sceneggiatura è incentrata su Benoît che ha mancato il funerale di sua madre. Era bloccato sull’Eurostar. Fuori tempo, come sempre, raggiunge la casa di famiglia. Vi ritrova i suoi fratelli e sorelle, dei mobili da dividere e nella sua stanza da sistemare… il fantasma di sua mamma, birichina e dispettosa. Lo investirà di un segreto di famiglia di cui lui avrebbe fatto decisamente a meno. Una strana caccia al tesoro tanto commovente quanto esilarante, intrisa di tenerezza e malinconia. Perché mamma sarà pure morta, ma non ha detto tutto…

Prodotto da Karine Blanc e Michel Tavares per Takami Productions, Notre petit secret è coprodotto da Alga Panavision, La Ruche Studio e Eclair. Pre-acquistato da Ciné+, il film beneficia anche del sostegno delle regioni Paesi della Loira e Ile-de-France. La distribuzione in Francia sarà guidata a fine 2017 da Jour2Fête.

Vincitrice nel 2015 del premio al produttore di cortometraggi della Procirep, Takami Productions ha al suo attivo una quarantina di corti dalla sua creazione nel 2002, tra cui Aïssa di Clément Tréhin-Lalanne (nominato al César 2015). Notre petit secret è il primo lungometraggio prodotto in delegato dalla società parigina.

