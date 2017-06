Hugh Bonneville e Hope Davis in The Rock Pile

di Naman Ramachandran

14/06/2017 - John Deery dirigerà il film da uno script di David McBrayer

L’attore britannico Hugh Bonneville, nominato al Golden Globe e all’Emmy per la sua interpretazione del Conte di Grantham nella popolare serie tv Downton Abbey, sarà protagonista con l’attrice americana Hope Davis, nominata anche lei al Golden Globe e all’Emmy per il suo ruolo nella serie The Special Relationship,e con Alan Ritchson (Hunger Games: La ragazza di fuoco) di The Rock Pile. John Deery dirigerà il film da uno script di David McBrayer (Beat The Drum).

Il film segue il giornalista britannico Bob Hastings, corrispondente di guerra per Time Magazine. A seguito di eventi traumatici occorsi sia in casa sua che in Medio Oriente, Bob viene assegnato a Gerusalemme dove trova la propria redenzione e un senso di riconciliazione quando scopre una storia di tre giovani ragazzi di diverse fedi che vengono riuniti dal calcio. Uno scherzo del destino cambierà le loro vite per sempre. Il film sarà girato in Israele e a New York quest'anno.

Deery per Joejack Entertainment (Regno Unito), McBrayer per Z Productions LLC (Stati Uniti) e Haim Mecklberg per 2-Teams Productions (Israele) produrranno il film, che avrà anche il supporto del Jerusalem Film Fund e della comunità palestinese. I produttori nomineranno a breve un agente di vendita.

Bonneville ha detto: "Non c’è mai stata una maggiore necessità di comprensione tra le nazioni, le fedi e le culture come adesso. Quando ho letto per la prima volta The Rock Pile mi sono sentito incoraggiato dalla sua tolleranza e comprensione. Guidati da bambini con background problematici, questo film riconosce le differenze religiose e sociali, mentre ci ricorda la nostra comune umanità. È una storia toccante e che scalda il cuore, senza prendere posizione".

Deery ha detto: “The Rock Pile va dritto al cuore di una delle questioni più grandi, intollerabili ed emozionali del mondo: il conflitto israelo-palestinese. Ho avuto la fortuna di circondarmi di grande talento per riuscire a portare la mia visione sullo schermo e, in particolare, sono felice di lavorare nuovamente con Hugh Bonneville in questo film attuale e importante. David McBrayer e io siamo lieti che Haim Mecklberg si sia unito alla nostra squadra di produzione israeliana. Haim ha prodotto Sand Storm , vincitore nel 2016 di sei premi dell'Accademia israeliana tra cui quello del miglior film e il World Cinema Grand Prize al Sundance. La sua esperienza sul terreno sarà una grande aggiunta alla nostra produzione".

Deery ha debuttato nel lungometraggio nel 2003 con Conspiracy of Silence, che è stato candidato all’Hitchcock d’oro al Festival del cinema britannico di Dinard, nominato miglior regista ai Premi del cinema e della televisione irlandesi e ha ottenuto una menzione speciale al Festival di Varsavia. Ha poi diretto gli episodi della serie televisiva Fat Friends e The Brief e il film per la tv If I Had You. E’ stato anche produttore esecutivo della popolare serie d’animazione per bambini Underground Ernie.

(Tradotto dall'inglese)